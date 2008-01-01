2 окт 2017



Новый альбом WHITESNAKE выйдет весной Лидер WHITESNAKE David Coverdale подтвердил в интервью Ultimate Classic Rock, что работа над новым материалом идёт, и всё выйдет в 2018 году:



«У нас никогда не было столько отличного материала. Я впервые работал как автор с Rob'ом и Joel'ом. Joel пришёл в команду, когда мы делали "The Purple Album", и на новом диске не просто будут песни Coverdale/Hoekstra и Coverdale/Beach, но и тройного сочинения.



Песни просто офигенны. У нас есть 18—19 невероятно позитивных, потенциальных классических тем WHITESNAKE, от прямолинейного рока до блюза и эпичных баллад, всё просто убойно. Они определённо меня взбодрили. Всё должно выйти весной, и мы уже планируем турне по США где-то на июнь, может, даже стартуем в мае».



Кроме того, David подтвердил, что завершил работу над новым DVD, снятым в ходе тура по "The Purple Album".







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