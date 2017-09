сегодня



Бывший гитарист SHINING в CYHRA Группа CYHRA, в состав которой входят два бывших музыканта IN FLAMES Peter Iwers и Jesper Strömblad, а также бывший вокалист AMARANTHE Joacim "Jake E" Lundberg и барабанщик LUCA TURILLI'S RHAPSODY Alex Landenburg, объявила о том, что новым участником команды стал бывший музыкант SHINING Euge Valovirta. По словам музыкантов, он принимал участие в записи дебютного альбома 'Letters To Myself', релиз которого намечен на двадцатое октября.























