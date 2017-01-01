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*Cyhra*



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Бывший гитарист SHINING в CYHRA

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Группа CYHRA, в состав которой входят два бывших музыканта IN FLAMES Peter Iwers и Jesper Strömblad, а также бывший вокалист AMARANTHE Joacim "Jake E" Lundberg и барабанщик LUCA TURILLI'S RHAPSODY Alex Landenburg, объявила о том, что новым участником команды стал бывший музыкант SHINING Euge Valovirta. По словам музыкантов, он принимал участие в записи дебютного альбома 'Letters To Myself', релиз которого намечен на двадцатое октября.

CYHRA Joined By Former SHINING Guitarist EUGE VALOVIRTA










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