Бывший вокалист ANTHRAX в YEAR OF THE TYRANT Бывший вокалист ANTHRAX Dan Nelson присоединился к группе YEAR OF THE TYRANT, в состав которой входят Jason Viebrooks (GRIP INC., HEATHEN), Vinnie LaBella (EXHORDER) и Sasha Horn (FORBIDDEN, HEATHEN). В настоящий момент команда заканчивает подготовительные работы над новым материалом.























