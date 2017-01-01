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Бывший вокалист ANTHRAX в YEAR OF THE TYRANT
Бывший вокалист ANTHRAX Dan Nelson присоединился к группе YEAR OF THE TYRANT, в состав которой входят Jason Viebrooks (GRIP INC., HEATHEN), Vinnie LaBella (EXHORDER) и Sasha Horn (FORBIDDEN, HEATHEN). В настоящий момент команда заканчивает подготовительные работы над новым материалом. |
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