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*Year of the Tyrant*



30 сен 2017 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX в YEAR OF THE TYRANT

3 апр 2017 : 		 Музыканты HEATHEN, FORBIDDEN, EXHORDER в YEAR OF THE TYRANT

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Бывший вокалист ANTHRAX в YEAR OF THE TYRANT

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Бывший вокалист ANTHRAX Dan Nelson присоединился к группе YEAR OF THE TYRANT, в состав которой входят Jason Viebrooks (GRIP INC., HEATHEN), Vinnie LaBella (EXHORDER) и Sasha Horn (FORBIDDEN, HEATHEN). В настоящий момент команда заканчивает подготовительные работы над новым материалом.

Former ANTHRAX Singer DAN NELSON Joins YEAR OF THE TYRANT







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