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Барабанщик SOUNDGARDEN : «Мы по-прежнему скорбим» Барабанщик SOUNDGARDEN Matt Cameron дал первые публичные комментарии Billboard после известий о смерти Криса Корнелла:



«Не думаю, что мы готовы сказать что-то, кроме... Kim, Ben и я в курсе, насколько наших поклонников поразила эта новость, и как больно от неё было тогда, так же больно и сейчас. Но мы крайне замкнутые люди и по-прежнему выражаем скорбь своим способом. Но мы, конечно же, думаем о наших поклонниках и очень их любим».







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