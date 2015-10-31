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Andy Sneap о новом альбоме JUDAS PRIEST Andy Sneap в ходе недавнего интервью рассказал о новом альбоме JUDAS PRIEST:



«Когда я только появился, думаю, у нас было где-то 26 идей, над которыми велась работа, в итоге всё свелось к 14—15 темам, и мы пока не определили, каким будет порядок композиций. Считаю, что на альбоме много по-настоящему классических моментов и очень хороша энергетика записи. Rob поёт отлично, Ritchie — просто огонь.



Мы действительно заставили команду играть в студии и получили в итоге иное звучание от совместной работы, нежели на демо. Glenn изначально хотел работать так, как привык над прошлыми записями, используя демо, наработки и всё такое, а я заставил их играть как полноценная команда. Думаю, что так мы добавили свежести и одновременно олдскульности и заставили Rob'a варьировать свои партии в куплетах».



О том, как прошла первая встреча с командой и как работали Rob и Glenn, можно ознакомиться по этому адресу.











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