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все новости группы
Lacuna Coil
1 окт 2017
:
Вокалистка EPICA присоединилась на сцене к LACUNA COIL
6 сен 2017
:
LACUNA COIL снимут шоу в Лондоне
4 сен 2017
:
Видео с выступления LACUNA COIL
3 авг 2017
:
LACUNA COIL выпустят историю
22 май 2017
:
Автограф-сессия LACUNA COIL
18 май 2017
:
LACUNA COIL остались на CENTURY MEDIA
16 май 2017
:
Новое видео LACUNA COIL
14 май 2017
:
Нового альбома LACUNA COIL не будет до 2019
22 мар 2017
:
Новое видео LACUNA COIL
15 мар 2017
:
LACUNA COIL работают над секретным проектом
9 дек 2016
:
Видео с текстом от LACUNA COIL
23 ноя 2016
:
Вокалистка LACUNA COIL удивлена выбором американцев
4 авг 2016
:
LACUNA COIL могут взять DIEGO CAVALLOTTI на постоянной основе
28 июл 2016
:
LACUNA COIL впервые выступили в Китае
22 июл 2016
:
Новое видео LACUNA COIL
19 июл 2016
:
Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL
9 июн 2016
:
Видео с выступления LACUNA COIL
8 июн 2016
:
Успехи в чартах LACUNA COIL
5 июн 2016
:
Вокалистка LACUNA COIL считает, что дух команды остался прежним
28 май 2016
:
Новый альбом LACUNA COIL занял первое место в чартах iTunes
27 май 2016
:
Видео с выступления LACUNA COIL
25 май 2016
:
LACUNA COIL представили новые песни на концерте
24 май 2016
:
Вокалистка LACUNA COIL: «Я не парюсь насчёт здорового образа жизни»
6 май 2016
:
Новая песня группы LACUNA COIL
5 май 2016
:
LACUNA COIL впервые выступили на Филиппинах
22 апр 2016
:
Новая песня LACUNA COIL
15 апр 2016
:
LACUNA COIL: «Смена состава дала нам новую энергетику»
11 апр 2016
:
Andrea Ferro (LACUNA COIL): «Возможно, AC/DC нужно завершить карьеру»
9 апр 2016
:
Видео с текстом от LACUNA COIL
11 мар 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома LACUNA COIL
12 фев 2016
:
Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме
10 фев 2016
:
LACUNA COIL нашли гитариста
29 янв 2016
:
Вокалистка LACUNA COIL: «Металл слишком консервативен в отношении женщин в группах»
15 янв 2016
:
LACUNA COIL расстались с гитаристом
8 янв 2016
:
На новом альбоме LACUNA COIL будет больше гроула
6 янв 2016
:
Видео с выступления LACUNA COIL
14 дек 2015
:
Новый альбом LACUNA COIL выйдет в мае
9 дек 2015
:
Название нового альбома LACUNA COIL?
20 окт 2015
:
Видео с выступления LACUNA COIL
25 июл 2015
:
LACUNA COIL о Graspop и Download
4 июл 2015
:
В дороге с LACUNA COIL
22 июн 2015
:
Вокалистка LACUNA COIL о новом альбоме
17 июн 2015
:
LACUNA COIL надеются записать альбом до конца года
20 фев 2015
:
CRISTINA SCABBIA верит в то, что следующий альбом LACUNA COIL будет более тяжелым
9 фев 2015
:
Вокалистка LACUNA COIL исполняет кавер-версию IRON MAIDEN
21 авг 2014
:
Новое видео LACUNA COIL
28 июл 2014
:
Акустика от LACUNA COIL
7 май 2014
:
Видео с выступления LACUNA COIL
30 апр 2014
:
Новое видео LACUNA COIL
1 апр 2014
:
Тизер бонус-DVD LACUNA COIL
18 мар 2014
:
Трейлер нового альбома LACUNA COIL
14 мар 2014
:
Видео с текстом от LACUNA COIL
26 фев 2014
:
Видео с выступления LACUNA COIL
22 фев 2014
:
LACUNA COIL исполнили две новые песни
21 фев 2014
:
Видео с текстом от LACUNA COIL
19 фев 2014
:
Новая песня LACUNA COIL
16 фев 2014
:
LACUNA COIL расстались с гитаристом и барабанщиком
8 фев 2014
:
Новая песня LACUNA COIL
27 янв 2014
:
Вокалистка LACUNA COIL: «Я не считаю себя "горячей штучкой"»
23 янв 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома LACUNA COIL
14 янв 2014
:
Название нового альбома LACUNA COIL
1 янв 2014
:
Вокалистка LACUNA COIL: "2013 не был для меня хорошим годом"
23 дек 2013
:
LACUNA COIL не поедут в круиз SHIPROCKED
3 дек 2013
:
Фото нового кольца, созданного вокалисткой LACUNA COIL
1 дек 2013
:
Видео с выступления LACUNA COIL
20 ноя 2013
:
Подробности о дизайне кольца, созданном вокалисткой LACUNA COIL
14 ноя 2013
:
Вокалистка LACUNA COIL создала дизайн кольца
15 окт 2013
:
LACUNA COIL завершила запись
11 сен 2013
:
LACUNA COIL приступили к записи
31 июл 2013
:
LACUNA COIL выступила во Вьетнаме
12 июн 2013
:
Вокалистка LACUNA COIL записывает демо
7 апр 2013
:
Акустика от LACUNA COIL
17 мар 2013
:
Видео с выступления LACUNA COIL
18 янв 2013
:
Умер бывший гитарист LACUNA COIL
12 дек 2012
:
Новое видео LACUNA COIL
25 ноя 2012
:
Акустика от LACUNA COIL
12 ноя 2012
:
Видео с выступления LACUNA COIL
6 ноя 2012
:
Вокалистка LACUNA COIL создаст украшение для ювелирной фирмы
31 окт 2012
:
Видео с выступления LACUNA COIL
20 сен 2012
:
Иск CENTURY MEDIA к скачавшим альбом LACUNA COIL
10 сен 2012
:
Женился вокалист LACUNA COIL
25 май 2012
:
LACUNA COIL выпустят цифровой сингл
26 апр 2012
:
Вокалистка LACUNA COIL: «Dave Mustaine всегда был очень любезен с нами»
25 апр 2012
:
Вокалистка LACUNA COIL: «Мы никогда не менялись на самом деле; эволюция — это не изменение»
14 апр 2012
:
Видео с выступления LACUNA COIL
9 апр 2012
:
LACUNA COIL открыли тур
9 фев 2012
:
Видео с акустическогов выступления LACUNA COIL
3 фев 2012
:
Мультикамерная съемка с выступления LACUNA COIL
26 янв 2012
:
LACUNA COIL в акустике
22 янв 2012
:
Рассказ об изданиях нового альбома LACUNA COIL
20 янв 2012
:
Трансляция акустического выступления LACUNA COIL
18 янв 2012
:
Новый альбом LACUNA COIL доступен для прослушивания
13 янв 2012
:
Новый тизер LACUNA COIL
10 янв 2012
:
Новый тизер LACUNA COIL
7 янв 2012
:
Новый тизер LACUNA COIL
4 янв 2012
:
Новый тизер LACUNA COIL
25 дек 2011
:
Вокалистка LACUNA COIL: «я удивляюсь, что люди смотрят на меня как на секс-символ»
21 дек 2011
:
Тизер нового альбома LACUNA COIL
16 дек 2011
:
Новая песня LACUNA COIL
14 дек 2011
:
Новое видео LACUNA COIL
13 ноя 2011
:
LACUNA COIL исполнили новый трек в Глазго
9 ноя 2011
:
Обложка нового альбома LACUNA COIL
23 окт 2011
:
LACUNA COIL представили новый трек
15 окт 2011
:
Новый сингл LACUNA COIL доступен для прослушивания
10 окт 2011
:
Видеообращение от вокалистки LACUNA COIL
23 сен 2011
:
Новый сингл LACUNA COIL доступен для прослушивания
21 сен 2011
:
Новый альбом LACUNA COIL выйдет в январе
3 сен 2011
:
Сингл LACUNA COIL выйдет в октябре
19 июл 2011
:
Выход нового альбома LACUNA COIL отложен
29 июн 2011
:
Вокалист LACUNA COIL о новом альбоме
25 июн 2011
:
Название нового альбома LACUNA COIL
31 май 2011
:
LACUNA COIL ответили на вопросы поклонников
16 май 2011
:
LACUNA COIL начали запись альбома
21 фев 2011
:
LACUNA COIL 'скоро начнут запись'
15 окт 2010
:
Видео с выступления LACUNA COIL
11 июн 2010
:
LACUNA COIL посвятили песню PAUL'у GRAY'ю
17 май 2010
:
Фронтмен LACUNA COIL о смерти DIO
16 апр 2010
:
Вокалиска LACUNA COIL о смерти Peter'a Steele'a
16 апр 2010
:
Фронтмен LACUNA COIL о смерти Peter'a Steele'a
12 янв 2010
:
Новое видео LACUNA COIL
7 янв 2010
:
Делюкс издание от LACUNA COIL выйдет в январе
14 дек 2009
:
LACUNA COIL удостоены награды "Premio Videoclip Italiano"
25 ноя 2009
:
Вокалистка LACUNA COIL рассказала, почему не захотела раздеться для PETA
13 ноя 2009
:
Вокалистка LACUNA COIL подтвердила свое участие в "Christmas Metal Symphony"
8 сен 2009
:
Новый сингл от LACUNA COIL
31 июл 2009
:
Видео всего концерта LACUNA COIL в Сан-Франциско
5 июл 2009
:
Опубликован новый видеоклип LACUNA COIL
9 апр 2009
:
LACUNA COIL: весь альбом доступен для прослушивания
7 апр 2009
:
Новая песня LACUNA COIL в сети
2 апр 2009
:
Две новые версии клипа LACUNA COIL
27 мар 2009
:
Новое видео LACUNA COIL в сети
28 фев 2009
:
Обложка и сингл с нового альбома LACUNA COIL
24 фев 2009
:
Трек-лист нового альбома LACUNA COIL
14 фев 2009
:
LACUNA COIL: известна дата выхода нового альбома
23 янв 2009
:
Cristina Scabbia (LACUNA COIL): "На новом альбоме будет больше рока"
15 дек 2008
:
LACUNA COIL: название нового альбома, интервью на радио
18 окт 2008
:
LACUNA COIL: превью нового DVD 'Visual Karma (Body, Mind And Soul)'
3 окт 2008
:
LACUNA COIL раскрыли обложку и трек-лист своего первого DVD
4 сен 2008
:
LACUNA COIL раскрыли детали DVD
26 май 2008
:
LACUNA COIL работают над дебютным DVD
6 май 2008
:
Cristina Scabbia (LACUNA COIL): "Мы делаем лучший альбом за всю нашу карьеру"
31 мар 2008
:
Вокалист LACUNA COIL рассказал о создании нового материала
28 мар 2008
:
Новый альбом LACUNA COIL «обретает форму»
6 июн 2007
:
Видео с акустических выступлений LACUNA COIL
12 апр 2007
:
LACUNA COIL : видео "Within Me" в сети
14 май 2006
:
LACUNA COIL выпускают второй сингл с альбома "Karmacode"
3 мар 2006
:
Свежий материал от LACUNA COIL
1 фев 2006
:
LACUNA COIL: обложка "Karmacode" готова
12 янв 2006
:
LACUNA COIL: подробности альбома 'Karmacode'
25 дек 2005
:
LACUNA COIL: альбом 'Karmacode' готов
7 ноя 2005
:
CRISTINA SCABBIA: мы остаемся верны своему стилю
29 сен 2005
:
LACUNA COIL начали запись нового альбома
24 июн 2002
:
Lacuna Coil - ждем до сентября
1 окт 2017
Вокалистка EPICA присоединилась на сцене к
LACUNA COIL
Вокалистка EPICA присоединилась на сцене к LACUNA COIL для исполнения "Heaven's A Lie" — видео доступно ниже.
+5
-1
(
1
)
Altair21
1 окт 2017, 21:04
Ооо, прекрасная Симона хоть в кой-то веки с нормальной группой спела, а не своей сраной Эпикой. Хотя Лакуна тоже не фонтан конечно последнее время, но тем не менее...
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Altair21
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).