1 окт 2017



Вокалистка EPICA присоединилась на сцене к LACUNA COIL Вокалистка EPICA присоединилась на сцене к LACUNA COIL для исполнения "Heaven's A Lie" — видео доступно ниже.























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