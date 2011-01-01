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*Ghost*



3 окт 2017 : 		 GHOST готовы сменить папу

18 сен 2017 : 		 Новый альбом GHOST выйдет весной

25 авг 2017 : 		 Новое видео GHOST

20 авг 2017 : 		 Меня зовут TOBIAS FORGE и я главный в GHOST

10 июл 2017 : 		 Лидер GHOST: «IRON MAIDEN оказали на меня сильное влияние»

15 июн 2017 : 		 Лидер GHOST появится без маски

13 июн 2017 : 		 GHOST начнут запись летом

5 июн 2017 : 		 Видео с выступления GHOST

20 апр 2017 : 		 Видео с выступления GHOST

18 апр 2017 : 		 Видео полного выступления GHOST

12 апр 2017 : 		 Видео с выступления GHOST

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления GHOST

30 мар 2017 : 		 Вокалист GHOST упал со сцены

29 мар 2017 : 		 Видео с выступления GHOST

26 мар 2017 : 		 Новый состав GHOST выступил впервые

3 мар 2017 : 		 Бывший участник GHOST раскрыл свое имя

1 мар 2017 : 		 GHOST выиграли шведскую Грамми

21 ноя 2016 : 		 Успехи GHOST

3 ноя 2016 : 		 Новый альбом GHOST будет более мрачным

31 окт 2016 : 		 Видео с выступления GHOST

18 окт 2016 : 		 Новое видео GHOST

14 окт 2016 : 		 Новый альбом GHOST выйдет осенью 2017 года

6 окт 2016 : 		 GHOST работают над новым материалом

29 сен 2016 : 		 Успехи в чартах GHOST

19 сен 2016 : 		 Видео с выступления GHOST

17 сен 2016 : 		 Новое видео GHOST

14 сен 2016 : 		 Трейлер нового ЕР GHOST

12 сен 2016 : 		 Новая песня GHOST

23 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления GHOST

26 май 2016 : 		 GHOST завершили работу над ЕР

23 май 2016 : 		 Акустика от GHOST

13 май 2016 : 		 GHOST выпустят новый EP летом

9 май 2016 : 		 GHOST хотят собирать стадионы

2 май 2016 : 		 Акустика от GHOST

1 май 2016 : 		 GHOST никогда не выступят без масок

28 апр 2016 : 		 Видео с выступления GHOST

5 апр 2016 : 		 Фирменное вино от GHOST поступило в продажу в Швеции

3 мар 2016 : 		 Видео с выступления GHOST

25 фев 2016 : 		 GHOST получили Грэммис

16 фев 2016 : 		 GHOST получили Грэмми

11 фев 2016 : 		 Видео с выступления GHOST

7 фев 2016 : 		 GHOST в акустике

3 фев 2016 : 		 Музыкант GHOST: «Большая честь быть номинированным на Грэмми»

8 дек 2015 : 		 Видео с выступления GHOST в Париже

28 ноя 2015 : 		 Колыбельные от GHOST

24 ноя 2015 : 		 GHOST думают о записи нового ЕР

16 ноя 2015 : 		 Видео с выступления GHOST

13 ноя 2015 : 		 Видео с выступления GHOST

10 ноя 2015 : 		 Видео с текстом от GHOST

31 окт 2015 : 		 GHOST в 'The Late Show With Stephen Colbert'

27 окт 2015 : 		 Акустика от GHOST

21 окт 2015 : 		 Акустика от GHOST

11 окт 2015 : 		 Вокалист GHOST без грима?

5 окт 2015 : 		 Акустика от GHOST

22 сен 2015 : 		 Новая песня GHOST

16 сен 2015 : 		 Музыкант GHOST не расстроился от того, что гитарист SLAYER счёл их музыку "говном"

14 сен 2015 : 		 Новое видео GHOST

8 сен 2015 : 		 GHOST на французском телевидении

2 сен 2015 : 		 Акустика от GHOST

1 сен 2015 : 		 Видео полного выступления GHOST

25 авг 2015 : 		 GHOST в акустике

22 авг 2015 : 		 Музыкант GHOST считает, что многим слушателям интересны реальные имена членов группы

19 авг 2015 : 		 GHOST в акустике

17 авг 2015 : 		 Новый альбом GHOST доступен для прослушивания

7 авг 2015 : 		 Новая песня GHOST

1 авг 2015 : 		 Новая песня GHOST

24 июл 2015 : 		 Музыкант GHOST: «Религия — большая проблема современного общества»

17 июл 2015 : 		 Новая песня GHOST

17 июл 2015 : 		 Представление нового вокалиста GHOST

16 июл 2015 : 		 Музыкант GHOST: «Мы отправились в студию с целью создать лучший альбом»

22 июн 2015 : 		 GHOST исполнили новые песни

9 июн 2015 : 		 GHOST исполнили новую песню

8 июн 2015 : 		 Новое видео GHOST

4 июн 2015 : 		 GHOST исполнили новые треки

1 июн 2015 : 		 Новая песня GHOST

29 май 2015 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома GHOST

11 май 2015 : 		 Новый альбом GHOST выйдет в августе

15 апр 2015 : 		 GHOST нашли нового вокалиста

9 окт 2014 : 		 Видео с выступления GHOST

28 сен 2014 : 		 Видео с выступления GHOST

15 июл 2014 : 		 Видео полного выступления GHOST

9 июл 2014 : 		 Видео полного выступления GHOST

8 июл 2014 : 		 Видео с выступления GHOST

7 июл 2014 : 		 GHOST о фото, размещенном лидером BEHEMOTH

2 июн 2014 : 		 Видео с выступления GHOST

15 апр 2014 : 		 Документальные съемки GHOST

21 фев 2014 : 		 GHOST получили GRAMMIS

12 фев 2014 : 		 GHOST без грима

22 янв 2014 : 		 На новом альбоме GHOST будет меньше вокала

19 янв 2014 : 		 GHOST получили награду P3 GULD

10 дек 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления GHOST

26 ноя 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

13 ноя 2013 : 		 Новый ЕР GHOST доступен для прослушивания

11 окт 2013 : 		 Новый ЕР GHOST выйдет в ноябре

26 сен 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления GHOST

22 сен 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления GHOST

12 сен 2013 : 		 Документальное видео о GHOST

11 июл 2013 : 		 Бикини от GHOST

7 июл 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

3 июл 2013 : 		 Новое видео GHOST

16 июн 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

12 июн 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

6 июн 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

23 май 2013 : 		 Видео полного концерта GHOST

16 апр 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

10 апр 2013 : 		 GHOST: «Мы никогда-никогда-никогда не будем называть себя GHOST B.C.»

10 апр 2013 : 		 Новый альбом GHOST доступен для прослушивания

8 апр 2013 : 		 Новая песня GHOST

4 апр 2013 : 		 Видео с выступления GHOST

31 мар 2013 : 		 Выход нового альбома GHOST отложен

31 мар 2013 : 		 GHOST исполнили новую песню

27 мар 2013 : 		 Новое видео GHOST B.C.

13 мар 2013 : 		 Новая песня GHOST

21 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома GHOST

20 фев 2013 : 		 Новое видео GHOST B.C.

5 фев 2013 : 		 GHOST изменят имя по «юридическим причинам»

21 янв 2013 : 		 GHOST исполнили новую песню на TV

20 янв 2013 : 		 Кавер-версия ABBA от GHOST

16 янв 2013 : 		 DAVE GROHL в кавер-версии ABBA от GHOST

25 дек 2012 : 		 GHOST о новом альбоме: "Мы хотели, чтобы он звучал как дорогая запись 1978 года"

21 дек 2012 : 		 Название и трек-лист нового альбома GHOST

17 дек 2012 : 		 GHOST представили PAPA EMERITUS II

16 дек 2012 : 		 Новая песня GHOST

14 июн 2012 : 		 GHOST: «Хард-рок для тех, у кого самый большой член»

30 апр 2012 : 		 GHOST: 'Мы любим BEACH BOYS'

1 мар 2012 : 		 Медиаторы от GHOST

6 фев 2012 : 		 Видео с выступления GHOST

2 дек 2011 : 		 Видео полного концерта GHOST

15 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления GHOST

4 июл 2011 : 		 Видео выступления GHOST

27 июн 2011 : 		 Видео с выступления GHOST

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GHOST готовы сменить папу

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30 сентября GHOST завершали очередной туровый цикл, что автоматически означало уход на покой вокалиста Papa Emeritus III, которого унесли со сцены два человека. Спустя небольшой промежуток времени на сцене появился новый персонаж, произнесший на итальянском:

«Я Papa Emeritus Zero. Вечеринка подошла к концу, и началась новая эра. С этого момента настали средние века!»

GHOST: PAPA EMERITUS III



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Serj_25cm
3 окт 2017, 16:41		ну и клоуны, пипец


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