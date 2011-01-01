сегодня



GHOST готовы сменить папу 30 сентября GHOST завершали очередной туровый цикл, что автоматически означало уход на покой вокалиста Papa Emeritus III, которого унесли со сцены два человека. Спустя небольшой промежуток времени на сцене появился новый персонаж, произнесший на итальянском:



«Я Papa Emeritus Zero. Вечеринка подошла к концу, и началась новая эра. С этого момента настали средние века!»







+5 -1



( 1 )

просмотров: 1194

