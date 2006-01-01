2 окт 2017



Барабанщику METAL CHURCH /Ex-W.A.S.P. поставлен диагноз Бывшему барабанщику W.A.S.P. и нынешнему ударнику METAL CHURCH Stet'y Howland'y поставлен диагноз — диффузная В-крупноклеточная лимфома.



«С точки зрения непрофессионалов это, по сути, рак. Но несмотря на крайне агрессивную форму, процент излечения составляет в районе 80 процентов, и я среди тех счастливчиков, о которых врачи уверены, что смогут излечить.



Я прошёл стадии от ощущения почти смерти до невероятной силы, и всё за неделю. Это был дикий микс из всякого, что не доставляло удовольствия. Но если это то, что приведёт меня домой к семье и вернёт меня к тем занятиям, что я привык, я считаю, что потерпеть того стоит.



Мы начали лечение на основе первоначального диагноза врачей, которые знали, что у меня какая-то лимфома, но что конкретно, стало понятно только после получения окончательных результатов вчера.



Я в очередной раз потрясён той поддержкой, что получил от семьи, друзей и поклонников. Я слышал такие слова от тех, кого никогда не знал до этого, и вряд ли услышу в дальнейшем. Друзья со школы и все те, с кем сводила меня жизнь. Количество просто зашкаливает. Какое-то время я чувствовал себя крайне дерьмово, и все задавались вопросом почему, и вот теперь на него есть ответ.



На следующей неделе меня должны выписать, и я отправлюсь в Вегас, где приступлю к работе над новым альбомом METAL CHURCH с таким ощущением благодарности, который вряд ли переживал в прошлом. Календарь для команды на следующий год уже начал заполняться, и я постараюсь выложиться по максимуму!



Я считаю себя счастливчиком, который успел сделать много интересного в своей жизни. Мне повезло играть в нескольких очень уважаемых командах, но MC — главная вершина!»







+6 -2



( 1 )

просмотров: 1300

