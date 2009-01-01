2 окт 2017



STEVEN TYLER: «У меня не было приступов» Вокалист AEROSMITH STEVEN TYLER опроверг ранее распространённую информацию о припадке:



«Мне крайне неприятно, что тур закончился так рано. Группа ещё никогда не играла так круто — просто посмотрите наше выступление в Рио. Я дал вам карт-бланш на домыслы, но у меня совершенно точно не было сердечного приступа или эпилептического припадка. Простите за то, что тур закончился так рано, но мне необходимы процедуры, которые возможны только в США.



Мы были в Тель-Авиве, в России, в Рио и во всех городах между этими выступлениями... Полагаю, что когда говорят так, это всё правда... Жизнь — странная штука, никогда не знаешь, откуда прилетит...»











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