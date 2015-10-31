2 окт 2017



Гитарист JUDAS PRIEST выставил свою машину на продажу В 1985 году гитарист JUDAS PRIEST Glenn Tipton решил заказать себе 911 Turbo, заказав у местных дилеров автомобиль цвета Chiffon White. Во многом удовольствие от машины стало поводом для создания платинового альбома "Turbo" и сингла "Turbo Lover". Машина регулярно дарила музыканту радость и удовольствие, хотя пробег составляет всего 14 100 миль. И вот 21 октября на Silverstone Auctions она будет выставлена на продажу, и ожидается, что автомобиль уйдёт по цене от £180,000 до £220,000.



«У нас была экскурсия на завод, и я был так впечатлён производством, что захотел себе эту машину. Но погода, чтобы её использовать, совсем не балует, поэтому я использовал авто очень редко. И сейчас настал момент передать её в руки другого владельца, но расстаться с ней мне будет очень непросто».















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