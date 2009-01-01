2 окт 2017



Бывший гитарист EXODUS может принять участие в записи альбома Барабанщик EXODUS Tom Hunting в процессе обсуждения нового альбома, ответил на вопрос о том, есть ли шанс услышать на нем бывшего гитариста команды, Kirk'a Hammett'a:



«Мы легко его пригласим, если он захочет. И на альбоме может быть будет Rick Hunolt, посмотрим. Пока у нас есть намерение отметить историю команды и задействовать тем или иным способом всех тех, кто играл в ней важную роль».















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