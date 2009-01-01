2 окт 2017



У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть 16 песен Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Jason Hook в недавнем интервью рассказал о том, что команда все еще ждет, когда лейбл определится с датой выпуска нового альбома.



«У нас есть альбом. Кто-то может в курсе, а кто-то может и нет, но у нас сейчас юридические запутки с лейблом, которому отдали наш альбом в декабре. Все готово, у них все есть и они пытаются решить, что им с этим делать, что, конечно же, хреново. Но готовый альбом у нас есть. В него вошло 16 песен, ряд которых ожидаемы публикой, а ряд содержит некие эксперименты».















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