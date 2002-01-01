Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист RAMMSTEIN: «Новый альбом может стать для нас последним» [54]
*Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY [26]
*Новое видео CANNIBAL CORPSE [22]
*Переиздание SEX PISTOLS выйдет осенью [19]
*Лидер SEPULTURA о возрождении классического состава [17]
*
[= ||| все новости группы



*Broken Hope*



2 окт 2017 : 		 Новое видео BROKEN HOPE

1 сен 2017 : 		 Новое видео BROKEN HOPE

17 июн 2017 : 		 Панорманое видео от BROKEN HOPE

28 май 2017 : 		 Новое видео BROKEN HOPE

13 май 2017 : 		 Видео с текстом от BROKEN HOPE

14 апр 2017 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BROKEN HOPE

20 мар 2017 : 		 BROKEN HOPE завершили запись

18 авг 2016 : 		 Название нового альбома BROKEN HOPE

8 июн 2016 : 		 BROKEN HOPE начали запись

9 дек 2015 : 		 Концертное видео BROKEN HOPE

18 сен 2015 : 		 Рассказ о новом релизе BROKEN HOPE

15 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD BROKEN HOPE

28 июл 2015 : 		 Первый DVD BROKEN HOPE выйдет в сентябре

4 мар 2015 : 		 Умер оригинальный барабанщик BROKEN HOPE

14 янв 2015 : 		 BROKEN HOPE: первое фото нового состава

24 дек 2014 : 		 BROKEN HOPE расстались с гитаристом и басистом

20 май 2014 : 		 В туровом автобусе с BROKEN HOPE

11 ноя 2013 : 		 Нападение на концерте BROKEN HOPE

22 окт 2013 : 		 Новое видео BROKEN HOPE

16 окт 2013 : 		 Тизер нового альбома BROKEN HOPE

2 окт 2013 : 		 Новый альбом BROKEN HOPE доступен для прослушивания

13 сен 2013 : 		 Новая песня BROKEN HOPE

15 авг 2013 : 		 Новая песня BROKEN HOPE

8 авг 2013 : 		 Новая песня BROKEN HOPE

31 июл 2013 : 		 Обложка нового альбома BROKEN HOPE

3 май 2013 : 		 Вокалист THE BLACK DAHLIA MURDER на новом альбоме BROKEN HOPE

20 апр 2013 : 		 Название нового альбом BROKEN HOPE

27 фев 2013 : 		 Видео с выступления BROKEN HOPE

30 янв 2013 : 		 EPK от BROKEN HOPE

25 дек 2012 : 		 У BROKEN HOPE готово 11 песен

12 окт 2012 : 		 BROKEN HOPE на CENTURY MEDIA RECORDS

10 сен 2012 : 		 Видео с выступления BROKEN HOPE

23 янв 2010 : 		 Вокалист BROKEN HOPE найден мертвым

26 сен 2002 : 		 Новый проект музыкантов BROKEN HOPE

11 май 2002 : 		 Boken Hope - реинкарнировались в Earthburner

| - |
|||| 2 окт 2017

Новое видео BROKEN HOPE

*
zoom
*
* *
"Blast Frozen", новое видео группы BROKEN HOPE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mutilated And Assimilated".

BROKEN HOPE: 'Blast Frozen' Video Released






Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 439

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Nadja Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом