BLAZE BAYLEY в акустике BLAZE BAYLEY отыграл выступления в рамках Huskvarna Rock & Art Weekend 2017 — видео акустического сета доступно ниже.



Сет-лист:



"Judgement Of Heaven" (Iron Maiden cover)

"Virus" (Iron Maiden cover)

"Futureal" (Iron Maiden cover)

"2 A.M." (Iron Maiden cover)

"Como Estais Amigos" (Iron Maiden cover)

"Manhunt" (Wolfsbane song)

"The Angel And The Gambler" (Iron Maiden cover)

"Man On The Edge" (Iron Maiden cover)













