3 окт 2017 : Новое видео VOICE



Новое видео VOICE “The Storm”, новое видео группы VOICE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “The Storm”, выходящего 27 октября на Massacre Records/



Трек-лист:



“The Storm”

“Stronger Than Steel”

“Go Down In Flames”

“Business Roulette”

“Dance On The Razor Blade”

“The Golden Savior”

“Your Number Is Up”

“Kingdom Of Heaven”

“When Night Falls”

“Into Darkness”

“Soldiers Of Glory”

“Out In The Cold”



Сведение проводил Mirko Hofmann в Horus Sound Studio, мастеринг — Mika Jussila в Finnvox, а обложку создал Augusto Peixoto/IrondoomDesign.











