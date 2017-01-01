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Смерть Тома Петти подтвердил менеджер
Менеджер Тома Петти опубликовал следующее сообщение:
«От лица семьи Тома Петти, мы с опустошением вынуждены сообщить о скоропостижной смерти нашего отца, мужа, брата, лидера и друга Тома Петти. У него случился сердечный приступ в его доме в Малибу и рано утром он был доставлен в UCLA Medical Center, однако спасти его не удалось. Он ушел из жизни в 8:40 p.m. PT, окруженный семьей, коллегами и друзьями».
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Hellg
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