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Музыканты KISS, NICKELBACK, WHITESNAKE, GUNS N' ROSES, BON JOVI о смерти Тома Петти

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Музыканты KISS, NICKELBACK, WHITESNAKE, GUNS N' ROSES и многие другие отреагировали на известие о смерти Тома Петти, скончавшегося в возрасте 66 лет.

KISS, POISON, SEPULTURA, LIVING COLOUR Members, Others React To Reports Of TOM PETTY

































Devastating news about #TomPetty A profound loss. Sad sad day today. RIP

Публикация от Slash (@slash)













































Thanks for everything Tom.... #whatashittyday


A post shared by Chris Jericho (@chrisjerichofozzy) on












Nothing left to say


A post shared by Taylor Momsen (@taylormomsen) on



















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