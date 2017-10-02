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Музыканты KISS, NICKELBACK, WHITESNAKE, GUNS N' ROSES, BON JOVI о смерти Тома Петти
Музыканты KISS, NICKELBACK, WHITESNAKE, GUNS N' ROSES и многие другие отреагировали на известие о смерти Тома Петти, скончавшегося в возрасте 66 лет.
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