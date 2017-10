сегодня



Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT, которое состоялось 24 сентября в клубе Fuzz в Афинах, доступно ниже.



Сет-лист:



"Rejoice"

"Night"

"Stormbending"

"Failure"

"Hyperdrive"

"Where We Belong"

"Deadhead"

"Ziltoid Goes Home"

"Supercrush!"

"March of the Poozers"

"Kingdom"



Encore:

"Ih-Ah!" (Acoustic)

"Higher"











