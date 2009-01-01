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*Devin Townsend Project*



4 окт 2017 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT

23 сен 2017 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT

14 июн 2017 : 		 Видео с текстом от DEVIN TOWNSEND PROJECT

30 май 2017 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT

20 мар 2017 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT

5 фев 2017 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT

16 дек 2016 : 		 DEVIN TOWNSEND о новом логотипе DEEP PURPLE

15 окт 2016 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND PROJECT

5 сен 2016 : 		 Рассказ об издании альбома DEVIN TOWNSEND PROJECT

2 сен 2016 : 		 Новая песня DEVIN TOWNSEND PROJECT

20 авг 2016 : 		 Новая песня DEVIN TOWNSEND PROJECT

6 авг 2016 : 		 Новая песня DEVIN TOWNSEND PROJECT

2 авг 2016 : 		 Трек-лист нового альбома DEVIN TOWNSEND PROJECT

17 май 2016 : 		 Обложка нового альбома DEVIN TOWNSEND PROJECT

22 янв 2016 : 		 THE DEVIN TOWNSEND PROJECT начнут запись в марте

16 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

11 дек 2015 : 		 THE DEVIN TOWNSEND PROJECT начнут запись весной

30 ноя 2015 : 		 Новая песня THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

5 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

27 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

16 окт 2015 : 		 Трейлер DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

30 сен 2015 : 		 THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выпустит DVD

3 июн 2015 : 		 Последний альбом THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выйдет на отдельных дисках

21 апр 2015 : 		 Вокалист SHINING присоединился на сцене к THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

13 апр 2015 : 		 THE DEVIN TOWNSEND PROJECT исполняют песни из 'Ocean Machine'

26 мар 2015 : 		 THE DEVIN TOWNSEND PROJECT в "Ghosts Of The Road"

17 мар 2015 : 		 DEVIN TOWNSEND PROJECT прокомментировали получение награды JUNO

16 мар 2015 : 		 DEVIN TOWNSEND получил JUNO

8 мар 2015 : 		 THE DEVIN TOWNSEND PROJECT открыли тур

16 фев 2015 : 		 Видео от DEVIN TOWNSEND

16 дек 2014 : 		 THE DEVIN TOWNSEND PROJECT опубликовали первоначальную версию композиции "Fallout" с лид-вокалом DEVIN'a

13 дек 2014 : 		 Новое видео THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

7 дек 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

26 ноя 2014 : 		 Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

24 ноя 2014 : 		 Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

10 ноя 2014 : 		 О гитаре Ziltoid'a

23 окт 2014 : 		 Видео с текстом от THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

6 окт 2014 : 		 Видео с текстом от THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

19 сен 2014 : 		 Трейлер нового альбома THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

7 июл 2014 : 		 Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

19 ноя 2013 : 		 Рассказ о лимитированной версии нового концерта THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

2 сен 2013 : 		 Фрагмент нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

16 авг 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

20 июл 2013 : 		 Фрагмент нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

23 апр 2013 : 		 THE DEVIN TOWNSEND PROJECT исполнил кавер-версию STRAPPING YOUNG LAD

13 ноя 2012 : 		 Новое видео THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

31 окт 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

29 окт 2012 : 		 THE DEVIN TOWNSEND PROJECT исполнил материал STRAPPING YOUNG LAD

24 окт 2012 : 		 Трейлер лондонского выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

11 окт 2012 : 		 Выступление THE DEVIN TOWNSEND PROJECT в Лондоне будет снято на DVD

1 окт 2012 : 		 Голубой винил THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

26 сен 2012 : 		 Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

16 сен 2012 : 		 Новая песня THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

12 сен 2012 : 		 Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

7 сен 2012 : 		 Новая песня THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

7 авг 2012 : 		 Неофициальное видео от THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

6 авг 2012 : 		 Новая песня THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

3 авг 2012 : 		 Семплы нового альбома THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

28 июл 2012 : 		 Обложка и тизер нового релиза THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

1 июл 2012 : 		 На новых DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT три часа скрытых бонус-материалов

26 июн 2012 : 		 Фрагмент из нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

21 июн 2012 : 		 Фрагмент из нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

19 июн 2012 : 		 Фрагмент из нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

30 май 2012 : 		 Фрагмент из нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

22 май 2012 : 		 Ролик нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

19 май 2012 : 		 Превью нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

18 апр 2012 : 		 Новый альбом THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выйдет в сентябре

15 апр 2012 : 		 ANNEKE VAN GIERSBERGEN записывает вокал для нового альбома THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

2 апр 2012 : 		 Акустика от THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

27 мар 2012 : 		 Премьера нового DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT состоится в Лондоне

10 мар 2012 : 		 Трек-лист нового альбома THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

20 фев 2012 : 		 DEVIN TOWNSEND сказал, что “By a Thread” «займёт десять дисков»

16 фев 2012 : 		 Название бокс-сета THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

2 янв 2012 : 		 Тетралогия DVD THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выйдет в июле

23 дек 2011 : 		 Детали бокс-сета THE DEVIN TOWNSEND PROJECT: Видео

29 ноя 2011 : 		 Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

23 ноя 2011 : 		 Бокс-сет от THE DEVIN TOWNSEND PROJECT: Превью

18 ноя 2011 : 		 Видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

14 ноя 2011 : 		 Трек-лист бокс-сета THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

30 окт 2011 : 		 Бокс-сет от DEVIN TOWNSEND PROJECT

24 сен 2011 : 		 Новое видео THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

21 сен 2011 : 		 Видеосъёмка репетиций THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

3 сен 2011 : 		 Видеосъёмка репетиций THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

9 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

8 авг 2011 : 		 IHSAHN выступил с THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

20 июн 2011 : 		 Альбомы DEVIN TOWNSEND PROJECT доступны для прослушивания

25 май 2011 : 		 Две новые песни DEVIN TOWNSEND PROJECT

13 апр 2011 : 		 Обложка нового альбома DEVIN TOWNSEND PROJECT

1 апр 2011 : 		 Трек-листы новых дисков THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

31 мар 2011 : 		 THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выступил с ANNEKE VAN GIERSBERGEN

28 мар 2011 : 		 Дата выхода новых дисков THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

24 мар 2011 : 		 Обложка нового альбома THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

16 фев 2011 : 		 Новые альбомы THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выйдут в июне

14 фев 2011 : 		 Новый ЕР от THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

5 фев 2011 : 		 THE DEVIN TOWNSEND PROJECT выпустят альбомы летом

1 фев 2011 : 		 Бывший вокалист EMPEROR на новом диске THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

5 ноя 2010 : 		 Видео с концерта THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

18 окт 2010 : 		 Видео с концерта THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

6 сен 2010 : 		 Сник-пик в новому альбому THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

23 авг 2010 : 		 Барабанщик SOILWORK примет участие в альбоме THE DEVIN TOWNSEND PROJECT 'Deconstruction'

8 дек 2009 : 		 Новое видео THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

29 окт 2009 : 		 Новая песня THE DEVIN TOWNSEND PROJECT

30 сен 2009 : 		 Тизер нового альбома DEVIN TOWNSEND PROJECT

30 июл 2009 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND PROJECT

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Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT

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Видео с выступления DEVIN TOWNSEND PROJECT, которое состоялось 24 сентября в клубе Fuzz в Афинах, доступно ниже.

Сет-лист:

"Rejoice"
"Night"
"Stormbending"
"Failure"
"Hyperdrive"
"Where We Belong"
"Deadhead"
"Ziltoid Goes Home"
"Supercrush!"
"March of the Poozers"
"Kingdom"

Encore:
"Ih-Ah!" (Acoustic)
"Higher"

DEVIN TOWNSEND PROJECT - Side Stage Balcony Video Footage Of Entire Athens Show Posted




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