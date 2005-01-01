сегодня



LEAVES' EYES из студии LEAVES' EYES в настоящий момент находятся в студии Mastersound и опубликовали следующее сообщение:



«Мы записали замечательные партии скрипки с Christoph'ом Kutzer'ом. Он уже записывался с нами на прошлых работах, и, как всегда, сотрудничество с ним было очень приятным. Кроме того, мы отлично провели время на записи и с Thomas'ом Roth'ом из Nyckelharpa! Очень приятно работать с лучшими!»











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