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*Kadavar*



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15 июн 2016 : 		 Новое видео KADAVAR

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7 мар 2016 : 		 Новый проект KADAVAR

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11 июл 2015 : 		 Новая песня KADAVAR

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19 июн 2015 : 		 Трек-лист нового альбома KADAVAR

1 июн 2015 : 		 Новый альбом KADAVAR выйдет в августе

20 май 2015 : 		 Новое видел KADAVAR

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24 дек 2013 : 		 KADAVAR о лучшем за 2013

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12 апр 2013 : 		 Новый альбом KADAVAR доступен для прослушивания

7 мар 2013 : 		 Новая песня KADAVAR

20 фев 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KADAVAR

6 фев 2013 : 		 KADAVAR на NUCLEAR BLAST

12 май 2012 : 		 Дебютный альбом KADAVAR выйдет в июле

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Трейлер нового альбома KADAVAR

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KADAVAR опубликовали трейлер к новому альбому "Rough Times", выход которого состоялся 29 сентября на Nuclear Blast.

Трек-лист:

“Rough Times”
“Into The Wormhole”
“Skeleton Blues”
“Die Baby Die”
“Vampires”
“Tribulation Nation”
“Words Of Evil”
“You Found The Best In Me”
“The Lost Child”
“A L'Ombre Du Temps”
“Helter Skelter” (Bonus Track)

KADAVAR Launch New Video Trailers For Rough Times Album










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