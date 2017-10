сегодня



Трейлер нового альбома KADAVAR KADAVAR опубликовали трейлер к новому альбому "Rough Times", выход которого состоялся 29 сентября на Nuclear Blast.



Трек-лист:



“Rough Times”

“Into The Wormhole”

“Skeleton Blues”

“Die Baby Die”

“Vampires”

“Tribulation Nation”

“Words Of Evil”

“You Found The Best In Me”

“The Lost Child”

“A L'Ombre Du Temps”

“Helter Skelter” (Bonus Track)























