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Гитарист VENOM INC. о бывшем вокалисте VENOM В ходе недавнего интервью с гитаристом VENOM INC. Jeffrey "Mantas" Dunn'a у него спросили, общается ли он с Conrad'ом "Cronos" Lant'ом:



«Никаких контактов нет. Все мосты сожжены. Да, мы получали пару писем от адвокатов в самом начале, и я отвечал на каждое из них, но после мы ничего не слышали.



Фишка в том, что я основатель VENOM. Abaddon придумал и нарисовал логотип, а Cronos был последним, кто появился в группе, причём по приглашению, и это я его пригласил. И когда он вновь начал дела VENOM в 2005 году, думаю, тогда, когда он запустил обновлённую версию, тогда он мне и позвонил насчёт лицензии на альбомы, а мне было просто плевать. Моя башка была полностью забита семейными делами; я только и думал, что о маме. У неё был рак, и по сути она умирала, она ушла в декабре того же года. И тогда был разговор, в котором он спросил меня, всё ли окей, если он возьмёт имя VENOM, и тогда я ответил: "Да мне насрать. Мне было совершенно до фонаря то, что там будет с именем VENOM в тот момент". Я не думал о группе, не думал ни о чём. Однако он не спросил у Abaddon'a, и он сказал: "Ну что ж, если бы Cronos ко мне обратился, я бы сразу ему отказал. Нужно всё сжечь, а не передавать кому-то". Вот почему сейчас и фанаты, и промоутеры, кто разобрался в ситуации, говорят что именно мы настоящие VENOM. Мы этого никогда не говорили, в то время как Cronos постоянно об этом твердил. Я не парюсь на этот счёт. Он может делать что хочет со своими двумя наймитами, а мы тем временем будем заниматься тем, чем хотим заниматься сами



Tony Dolan как-то сказал: "Нет ничего лучше, чем возможности для людей пойти посмотреть на то, что делает он, и то, что делаем мы". Он играет на больших фестивалях, мы выступаем по меньшим залам, но мы прямо перед вами. Так что считаю, что никаких непоняток на текущий момент уже нет, скажем так. Люди знают, кто он и что делает, и люди в курсе, кто мы, и что мы делаем, и как по мне — это замечательно. И пусть пока идёт так, как идёт».















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