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*Obscura*



4 окт 2017 : 		 OBSCURA приступила к записи

18 мар 2017 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

6 дек 2016 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

30 июн 2016 : 		 Обучающее видео от OBSCURA

21 июн 2016 : 		 Новое видео OBSCURA

13 май 2016 : 		 Басовое видео от OBSCURA

25 мар 2016 : 		 Новая песня OBSCURA

3 фев 2016 : 		 Новый альбом OBSCURA доступен для прослушивания

30 янв 2016 : 		 Новая песня OBSCURA

15 янв 2016 : 		 Новая песня OBSCURA

16 дек 2015 : 		 Новая песня OBSCURA

7 дек 2015 : 		 Тизер нового альбома OBSCURA

19 ноя 2015 : 		 Новое видео OBSCURA

10 ноя 2015 : 		 Новый альбом OBSCURA выйдет в феврале

22 фев 2015 : 		 OBSCURA начнут запись в апреле

22 июл 2014 : 		 Бывшие участники OBSCURA основали ALKALOID

23 окт 2013 : 		 Барабанщик OBSCURA выпускает сольный альбом

19 янв 2013 : 		 Бывший басист OBSCURA/PESTILENCE выпустит серию микротональных композиций для семиструнного баса

19 июн 2012 : 		 Видео с выступления OBSCURA

8 ноя 2011 : 		 Сборник демо от OBSCURA

17 сен 2011 : 		 Новый басист OBSCURA

7 июл 2011 : 		 Из OBSCURA ушел басист

3 май 2011 : 		 Барабанщик OBSCURA выпустил обучающий DVD

28 апр 2011 : 		 Семплы с сольного альбома гитариста OBSCURA

18 апр 2011 : 		 Гитарист OBSCURA выпустит новый сольный альбом

24 мар 2011 : 		 Новый альбом OBSCURA доступен для прослушивания

25 фев 2011 : 		 Новая песня OBSCURA

20 янв 2011 : 		 Новая песня OBSCURA

15 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома OBSCURA

18 дек 2010 : 		 Гитарист OBSCURA работает на инструментальным альбомом

16 ноя 2010 : 		 OBSCURA завершила работу над альбомом

25 сен 2010 : 		 Название нового альбома OBSCURA

20 июл 2010 : 		 OBSCURA начали запись альбома

20 ноя 2008 : 		 OBSCURA опубликовали новую песню в сети

17 окт 2008 : 		 Подробности о новом альбоме OBSCURA

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|||| сегодня

OBSCURA приступила к записи

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OBSCURA отправилась в студию Woodshed вместе с продюсером V. Santura (TRIPTYKON, PESTILENCE) для записи нового альбома, релиз которого намечен на лето на Relapse Records.

OBSCURA Begins Recording Fifth Album



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

rassol
4 окт 2017, 19:18		Быстро.

Suicide333Poly
4 окт 2017, 20:01		когда они закончат уже ) пиликают как кузнечики всё больше с каждым разом


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