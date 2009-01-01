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Гитарист SCORPIONS : «"Eye II Eye" был ошибкой» В ходе недавнего интервью с гитаристом SCORPIONS Mattias'ом Jabs'ом была затронута тема, как сиэттлская волна повлияла на рок-группы в 1990-е:



«Я бы сказал, что 1990-е были тяжёлым временем для рок-групп, команд из 1980-х, в силу популярности гранжа и альтернативного рока. SCORPIONS чувствовали себя прекрасно в начале 90-х благодаря успеху "Crazy World", следующего за ним альбома "Face The Heat" и успешных мировых туров. Однако вторая половина 90-х была для нас сложной, особенно тут, в США. Почва была выбита из-под ног. Люди в лейблах говорили: "Ой, чуваки, забудьте. Всё это старьё. Сейчас у нас новые тренды". То же самое и на радио. Всё, чего мы добились, исчезло бесследно: "Бах, забудьте. Это в прошлом". Те же люди сейчас говорят совсем иначе. Особенно на радио (имитируя голос диджея): "А сейчас послушаем хиты из старых добрых 1980-х". Но сложные времена были, и тогда мы сделали альбом, который отражает этот момент.



У нас не было уверенности. Впервые мы не знали, что нам точно делать. Мы слушали продюсеров и лейблы, чего никогда не делали до этого. Так что мы сделали огромную ошибку, когда записали "Eye II Eye" и поехали в тур в его поддержку. Мы очень быстро осознали, что это неправильный путь. Фанаты донесли нам эту мысль. И потом мы вернулись.



Смотря сейчас в то время, можно сказать, что это была хорошая ошибка, потому что мы быстро осознали наш провал и быстро от него оправились».



На "Eye II Eye" группа пыталась адаптироваться к происходящему:



«Вы можете услышать это, просто его послушав. Не целиком, но тут есть влияние того, чего нет в ДНК группы, назову это так. Это было совсем не наше. Это были мы, плюс какое-то дерьмо и суматоха. Никто ничего не понимал. Никто не имел чёткого видения. Но все пытались нас поучать (смеётся)».



Несмотря на падение популярности команды из-за роста внимания к гранжу, Jabs признался, что получал удовольствие, слушая некоторые из тех альбомов, что выпускали лидеры направления:



«Мне всегда нравилась музыка NIRVANA. Я подумал, что это очень ново и цепляюще. То, что было после, не совсем моё. Но понимаете, это были перемены, которые я могу понять. Гламурный рок конца 80-х с суперпродюсированием и лаком для волос, которого было больше, чем бензина в бензобаке, всё стало смешно к концу 80-х, особенно со всеми этимт hair-группами Лос-Анджелеса. Музыкальная ценность ушла, а элементы шоу пошли по кругу. И всё перестало цеплять».



Jabs считает, что большая часть отличной музыки была создана именно в 80-е:



«Если вспомнить о таких группах, как JOURNEY, AC/DC и отличных песнях, которые по-прежнему актуальны и на текущий момент, но вы не особо услышите мелодии 90-х, которые играют на гитарах на улице. Но у них было право на появление, потому что иначе никак — протест против всей той фигни, что была ровно до этого момента».







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