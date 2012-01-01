Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы не справляемся с контролем над оружием»
В ходе недавнего интервью "The Roman Show" у вокалистки BUTCHER BABIES Carla'ы Harvey спросили, что она думает о недавних событиях в Лас-Вегасе:
«Очевидно, что это просто ужасно. Но такое уже творится не первый год и по всему миру, и будет продолжаться вечно — акты террора. Любой подобный акт для меня — акт терроризма, совершили его мусульмане или кто-то другой. Очевидно, что какому-то больному захотелось прославиться и оставить свой след в истории.
Думаю, что расстройства психики — это то, с чем мы плохо справляемся в нашей стране. Как и с контролем над вооружением. Но у каждого своя точка зрения, я не особо хочу вдаваться в политику в интервью, потому у каждого своё мнение по этому вопросу».
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