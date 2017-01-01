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En Minor
5 окт 2017
:
PHILIP ANSELMO основал EN MINOR
сегодня
PHILIP ANSELMO основал
EN MINOR
PHILIP ANSELMO объявил об основании нового проекта EN MINOR, созданного под влиянием музыки THE CURE и SISTERS OF MERCY. Выход дебютного альбома намечен на начало 2018 года на Housecore Records.
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graillyc
5 окт 2017, 10:58
Ну, получается, все-таки, не об основании, раз материал уже два года как готов
А вообще, любопытно, конечно, с такими-то ориентирами.
Жаль ток, походу, на новое от Down можно пока забить (
Kliops144
5 окт 2017, 11:11
Ансельмо, блин, человек-пароход. Всем бы такого творческого рвения.
Dr_Sexy
5 окт 2017, 12:06
Стоит отдать Филу должное, пускай и не всегда его проекты выходят удачными, но зато делает что хочет, не гоняясь за чеком. Захотел поиграть хардкор - собрал группу, записал альбом. Захотел пост-панк - то же самое, и тд.
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graillyc
А вообще, любопытно, конечно, с такими-то ориентирами.
Жаль ток, походу, на новое от Down можно пока забить (
Kliops144
Dr_Sexy
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).