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*Voivod*



5 окт 2017 : 		 Видео с выступления VOIVOD

12 сен 2017 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет осенью

27 июн 2017 : 		 Барабанщик VOIVOD о новом материале

7 май 2017 : 		 Переиздания VOIVOD выйдут на виниле в мае

29 апр 2017 : 		 VOIVOD запишут новый альбом в августе

8 апр 2017 : 		 Фрагмент нового релиза VOIVOD

2 апр 2017 : 		 Переиздания VOIVOD выйдут на виниле

23 дек 2016 : 		 Новое видео VOIVOD

24 окт 2016 : 		 Обучающее видео от VOIVOD

9 сен 2016 : 		 VOIVOD работают над концептуальной записью

10 авг 2016 : 		 VOIVOD выпустят сплит с ENTOMBED A.D.

9 июн 2016 : 		 JASON NEWSTED вновь сыграл с VOIVOD

4 июн 2016 : 		 Гитарист VOIVOD провёл гитарный урок

28 фев 2016 : 		 Вокалист DIE KREUZEN выступил с VOIVOD

29 янв 2016 : 		 Новая песня VOIVOD

24 дек 2015 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет в феврале

2 дек 2015 : 		 Новый ЕР VOIVOD выйдет в марте

24 ноя 2015 : 		 Басист CARCASS присоединился на сцене к VOIVOD

30 окт 2015 : 		 Один день с VOIVOD

1 апр 2015 : 		 VOIVOD планируют выпустить винил

25 фев 2015 : 		 Видео с выступления VOIVOD

20 фев 2015 : 		 Видео исполнения новой песни VOIVOD

19 фев 2015 : 		 Новый альбом VOIVOD появится не раньше 2016 года

14 фев 2015 : 		 VOIVOD снова "ударились в прогрессив-рок"

28 янв 2015 : 		 Новая песня VOIVOD

30 дек 2014 : 		 Видео с выступления VOIVOD

9 дек 2014 : 		 Последний альбом VOIVOD выйдет на кассете

11 авг 2014 : 		 Видео с выступления VOIVOD

14 июл 2014 : 		 VOIVOD нашли басиста

11 июл 2014 : 		 VOIVOD расстались с басистом

7 дек 2013 : 		 Новое видео VOIVOD

12 ноя 2013 : 		 Новый сингл VOIVOD

21 окт 2013 : 		 Пивное видео VOIVOD

10 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления VOIVOD

22 июл 2013 : 		 Профессиональное видео всего выступления VOIVOD

18 июл 2013 : 		 Новое видео VOIVOD

5 июл 2013 : 		 JASON NEWSTED, PHILIP ANSELMO присоединились на сцене к VOIVOD: Профессиональное видео

26 июн 2013 : 		 JASON NEWSTED, PHILIP ANSELMO присоединились на сцене к VOIVOD

17 фев 2013 : 		 У фронтмена VOIVOD дивертикулит

17 янв 2013 : 		 Новый альбом VOIVOD доступен для прослушивания

12 янв 2013 : 		 Варианты изданий VOIVOD

20 дек 2012 : 		 Барабанщик VOIVOD: "Новый гитарист был всеми прекрасно принят!"

12 дек 2012 : 		 Новая песня VOIVOD

4 дек 2012 : 		 EPK от VOIVOD

28 ноя 2012 : 		 Новая песня VOIVOD

27 окт 2012 : 		 Трек-лист нового альбома VOIVOD

26 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома VOIVOD

24 окт 2012 : 		 Видео с выступления VOIVOD

15 окт 2012 : 		 VOIVOD исполнили новую песню

10 окт 2012 : 		 Видео с выступления VOIVOD

28 сен 2012 : 		 Новая песня VOIVOD

16 сен 2012 : 		 Фрагмент нового сингла VOIVOD

5 сен 2012 : 		 VOIVOD на CENTURY MEDIA RECORDS

1 авг 2012 : 		 Гитарист VOIVOD исполнил симфонические версии песен METALLICA

6 июл 2012 : 		 VOIVOD исполнили новый трек

5 июл 2012 : 		 Новый логотип и название альбома VOIVOD

15 июн 2012 : 		 VOIVOD целиком исполнили свой альбом "Dimension Hatröss" в Монреале

18 апр 2012 : 		 VOIVOD целиком исполнили 'Dimension Hatröss': Видео

14 апр 2012 : 		 VOIVOD исполнили новый трек

14 мар 2012 : 		 Выступление VOIVOD на фестивале ROADBURN выйдет только на виниле

14 ноя 2011 : 		 VOIVOD: первый эпизод 'Optical Vortex'

26 окт 2011 : 		 "Новая старая" песня VOIVOD

30 сен 2011 : 		 VOIVOD готовятся к записи

20 сен 2011 : 		 Демо VOIVOD выйдет на CD и виниле

7 июн 2011 : 		 Концерт VOIVOD доступен для прослушивания

19 май 2011 : 		 Видео полного концерта VOIVOD

29 апр 2011 : 		 Семплы с концертного альбома VOIVOD

18 апр 2011 : 		 VOIVOD представили новый трек

15 мар 2011 : 		 Переиздание VOIVOD на виниле выйдет в мае

2 мар 2011 : 		 Концертный альбом VOIVOD выйдет в апреле

12 янв 2011 : 		 VOIVOD планируют выпуск альбома в 2011

12 июл 2010 : 		 VOIVOD начали сочинение нового материала

17 апр 2010 : 		 Концерты VOIVOD переносятся

7 окт 2009 : 		 Новый DVD VOIVOD выйдет в ноябре

24 июн 2009 : 		 Новый альбом VOIVOD целиком доступен для прослушивания

14 июн 2009 : 		 Новая песня от VOIVOD

11 июн 2009 : 		 В сеть выложены все аудиосемплы нового альбома VOIVOD

31 май 2009 : 		 Две новые песни от VOIVOD

11 апр 2009 : 		 Детали нового альбома VOIVOD

5 янв 2009 : 		 VOIVOD завершают работу над новым альбомом

24 фев 2008 : 		 VOIVOD закончат запись последнего альбома

23 сен 2007 : 		 Два новых видео от VOIVOD

18 авг 2007 : 		 Фронтмен VOIVOD запускает проект PARANOLAND

23 июл 2007 : 		 VOIVOD: переиздания и DVD

11 апр 2007 : 		 Доступны 4 демотрека группы VOIVOD

16 фев 2007 : 		 VOIVOD ждут выздоровления Jason’а Newsted'а

21 дек 2006 : 		 Видео VOIVOD "The Getaway" в сети

4 дек 2006 : 		 Работа над новым альбом VOIVOD начнется зимой

24 июл 2006 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет на виниле

23 апр 2006 : 		 Новый альбом VOIVOD выйдет в июле

14 мар 2006 : 		 Ударник VOIVOD: "Новый альбом будет потрясающим"

22 фев 2006 : 		 VOIVOD закончили сведение нового альбома

27 янв 2006 : 		 VOIVOD : последние штрихи к новому альбому

2 ноя 2005 : 		 VOIVOD в декабре закончат запись нового альбома

28 авг 2005 : 		 Умер DENIS 'PIGGY' D'AMOUR - гитарист VOIVOD

27 авг 2005 : 		 Гитарист VOIVOD "очень болен"

3 окт 2002 : 		 VOIVOD новые фото и видео

19 сен 2002 : 		 VOIVOD готовятся к записи нового альбома

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Видео с выступления VOIVOD

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Видео с выступления VOIVOD, которое состоялось третьего октября в Vintage Industrial Bar, Zagreb, Croatia, доступно для просмотра ниже.

Watch VOIVOD Perform In Zagreb, Croatia






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