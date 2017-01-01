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5 окт 2017
Новая песня THE OUTFIT
"Soldier Boy," новая песня группы THE OUTFIT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на второе февраля на Pavement Entertainment:
“Wire”
“Lucky One”
“TKO”
“Soldier Boy”
“Unfolds”
“Just As One”
“Miracle”
“No Lights On”
“Hot Love”
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