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*The Outfit*



5 окт 2017 : 		 Новая песня THE OUTFIT

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|||| 5 окт 2017

Новая песня THE OUTFIT

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"Soldier Boy," новая песня группы THE OUTFIT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на второе февраля на Pavement Entertainment:

“Wire”
“Lucky One”
“TKO”
“Soldier Boy”
“Unfolds”
“Just As One”
“Miracle”
“No Lights On”
“Hot Love”

ChicagoвЂ™s THE OUTFIT Announce Debut Album Details; вЂњSoldier BoyвЂќ Single Streaming




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