5 окт 2017 : Новая песня THE OUTFIT



5 окт 2017



Новая песня THE OUTFIT "Soldier Boy," новая песня группы THE OUTFIT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома , выход которого запланирован на второе февраля на Pavement Entertainment:



“Wire”

“Lucky One”

“TKO”

“Soldier Boy”

“Unfolds”

“Just As One”

“Miracle”

“No Lights On”

