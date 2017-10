5 окт 2017



Новая песня THE BLACK DAHLIA MURDER “Kings Of The Nightworld”, новая песня группы THE BLACK DAHLIA MURDER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Nightbringers", выход которого запланирован на шестое октября на Metal Blade.



















