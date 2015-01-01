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*Inverted Serenity*



5 окт 2017 : 		 Новый альбом INVERTED SERENITY доступен для прослушивания

19 сен 2017 : 		 Новая песня INVERTED SERENITY

5 сен 2017 : 		 Видео с текстом от INVERTED SERENITY

16 авг 2017 : 		 Тизер нового альбома INVERTED SERENITY

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4 сен 2015 : 		 Новая песня INVERTED SERENITY

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Новый альбом INVERTED SERENITY доступен для прослушивания

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"As Spectres Wither", новый альбом группы INVERTED SERENITY, доступен для прослушивания ниже.

INVERTED SERENITY вЂ“ As Spectres Wither Streaming In Full Ahead Of Release






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