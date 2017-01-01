Новая песня THE DARK ELEMENT

"Here's To You", новая песня группы THE DARK ELEMENT, в состав которой входят бывшая вокалистка NIGHTWISH Anette Olzon и бывший гитарист SONATA ARCTICA Jani Liimatainen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Dark Element", выход которого намечен на десятое ноября на Frontiers Music Srl.
Трек-лист:
01. The Dark Element
02. My Sweet Mystery
03. Last Good Day
04. Here's To You
05. Someone You Used To Know
06. Dead To Me
07. Halo
08. I Cannot Raise The Dead
09. The Ghost And The Reaper
10. Heaven Of Your Heart
11. Only One Who Knows Me
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