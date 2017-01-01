Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DEEP PURPLE [45]
*На MARILYN MANSON упала декорация [37]
*Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY [27]
*Лидер SEPULTURA о возрождении классического состава [21]
*JUDAS PRIEST, RAGE AGAINST THE MACHINE, BON JOVI попали в лист номинан... [16]
*
[= ||| все новости группы



*The Dark Element*



6 окт 2017 : 		 Новая песня THE DARK ELEMENT

26 сен 2017 : 		 Новое видео THE DARK ELEMENT

29 авг 2017 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH и бывший гитарист SONATA ARCTICA в THE DARK ELEMENT

| - |
|||| сегодня

Новая песня THE DARK ELEMENT

*
zoom
*
* *
"Here's To You", новая песня группы THE DARK ELEMENT, в состав которой входят бывшая вокалистка NIGHTWISH Anette Olzon и бывший гитарист SONATA ARCTICA Jani Liimatainen, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома "The Dark Element", выход которого намечен на десятое ноября на Frontiers Music Srl.

Трек-лист:

01. The Dark Element
02. My Sweet Mystery
03. Last Good Day
04. Here's To You
05. Someone You Used To Know
06. Dead To Me
07. Halo
08. I Cannot Raise The Dead
09. The Ghost And The Reaper
10. Heaven Of Your Heart
11. Only One Who Knows Me

THE DARK ELEMENT Feat. Former NIGHTWISH Singer, Ex-SONATA ARCTICA Guitarist:










Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 181

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Cellar Darling/Sirenia/The Agonist Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом