сегодня



Новый альбом THERION выйдет зимой THERION выпустят трехдисковую оперу "Beloved Antichrist", созданную на основе произведения Владимира Соловьева "Краткая повесть об Антихристе", 26 января 2018 года. Потребовалось 29 вокалистов, чтобы воплотить историю в жизнь. Опера разделена на семь частей общей продолжительностью три с половиной часа.



Даты выступлений с IMPERIAL AGE, NULL POSITIV и MIDNIGHT ETERNAL:



Feb. 01 - DE - Essen, Turock

Feb. 02 - NL - Amsterdam, Melkweg

Feb. 03 - UK - London, Islington Assembly Hall

Feb. 04 - UK - Manchester, Rebellion

Feb. 07 - UK - Aberdeen, The Assembly

Feb. 08 - UK - Glasgow, Audio

Feb. 09 - UK - Sheffield, Corporation

Feb. 10 - UK - Belfast, Limelight

Feb. 11 - IRE - Dublin, Tivoli

Feb. 13 - UK - Bristol, Bierkeller

Feb. 14 - UK - Birmingham, O2 Institute

Feb. 16 - FR - Paris, Trabendo

Feb. 20 - ES - Bilbao, Santana 27

Feb. 21 - PT - Oporto, Hard Club

Feb. 22 - Pt - Lisboa, Lisboa Oa Vivo

Feb. 23 - ES - Sevilla, Sala Custom

Feb. 24 - ES - Madrid, Sala But 2

Feb. 25 - ES - Barcelona, Razzmatazz 2

Mar. 01 - IT - Brescia, Circolo Colony

Mar. 02 - IT - Rome, Orion

Mar. 03 - IT - Bologna, Zona Roveri

Mar. 04 - SLO - Ljubljana, Kino Siska

Mar. 05 - HR - Zagreb, Tvornica

Mar. 06 - SRB - Belgrade, Dom Obladine

Mar. 08 - GR - Thessaloniki, Principal Club Theater

Mar. 09 - GR - Athens, Poraeus 117 Academy

Mar. 10 - BG - Sofia, Weekender Club

Mar. 11 - RO - Bucharest, Arenele Romane

Mar. 13 - HU - Budapest, Barba Negra

Mar. 14 - SK - Bratislava, Majestic Music Club

Mar. 15 - CZ - Praha, Meetfactory

Mar. 16 - PL - Wroclaw, A2

Mar. 17 - PL - Warsaw, Progresja

Mar. 18 - PL - Gdansk, B90

Mar. 20 - LT - Vilnius, Rock River Club

Mar. 21 - LV - Riga, Melna Piektdiena

Mar. 29 - DE - Bremen, Tivoli

Apr. 03 - DE - Munich, Backstage

Apr. 05 - DE - Jena, F Haus

Apr. 07 - NL - Tilburg, 013

Apr. 10 - ISR - Tel Aviv, [to be announced]







+7 -1



( 3 )

просмотров: 915