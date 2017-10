сегодня



LITA FORD, FRANKIE BANALI, CARMINE APPICE, BRUCE KULICK будут удостоены награды 26 октября в Hard Rock Cafe, Hollywood. California, состоится церемония включения в RockGodz Hall Of Fame:



* Lita Ford

* Kenny Aronoff

* Phil Soussan (OZZY OSBOURNE, BILLY IDOL)

* Daniel Margasa

* Frankie Banali (QUIET RIOT)

* Carmine Appice (Rod Stewart, BLUE MURDER, VANILLA FUDGE)

* Dustin Brayley (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA)

* Bruce Kulick (KISS, GRAND FUNK RAILROAD)

* Chris Chaney (JANE'S ADDICTION)

* Gregg Bissonette (David Lee Roth)

* Rory Kaplan (Michael Jackson)

* Gary Hoey (Gary Hoey, Ho Ho Hoey)

* Robin Mcauley (Michael Schenker)

* Lee Sklar (Phil Collins, TOTO)

* Richie Kotzen (POISON, MR. BIG, THE WINERY DOGS)

* Elliot Easton (THE CARS, CREDENCE CLEARWATER REVIVAL REVISITED)

* Norman Harris (Norman's Rare Guitars)

* Phil Chen (Rod Stewart, Jeff Beck)

* Stephen Perkins (JANE'S ADDICTION)

* David Weiderman (Guitar Center)

* Tommy Nast (Fathom Events, Album Network, Rock Band Ent.)















