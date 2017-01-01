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Смерть Тома Петти будет расследована Отдел коронера Лос-Анджелеса будет расследовать обстоятельства смерти Тома Петти. The Associated Press сообщают следующее:



«Представитель департамента Ed Winter сообщил, что аутопсия была проведена во вторник, но для уточнения причин смерти необходимо провести дополнительно расследование... Никакого злого умысла не подозревается, но, по словам Winter'a, необходимо коронерское расследование всех смертей тех, кто более полугода не наблюдался у врачей. По словам Winter'a, результаты токсикологии, которая позволит установить наличие или отсутствие наркотических средств, будут доступны только через несколько недель».



Ни официальные представители, ни семья пока не сообщали о дате публичных поминок.







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