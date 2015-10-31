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Вокалист JUDAS PRIEST о возможном воссоединении с K.K. DOWNING на церемонии в ЗСРнР У вокалиста JUDAS PRIEST Rob'a Halford'a спросили, готов ли он воссоединиться с K.K. Downing'ом для единственного выступления в случае принятия в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Все открыто для всех, кто был когда-то в группе. Это будет замечательный вечер, если нас туда примут — так что голосуйте!».







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