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У PAPA ROACH уже есть пять — шесть новых тем Барабанщик PAPA ROACH Tony Palermo в интервью Metal-Heads.de рассказал о новой песне "Geronimo":



«Это новая, но ещё не законченная в студии тема. Мы пока играли фрагмент. Она определённо заслуживает собственного настроя. Полагаю, что темой текста станет взросление Jacoby в небольшом городке, и то, как он всё это видел со стороны. И повторюсь: она пока не закончена, мы играли лишь фрагмент. Я даже не знаю, готов ли у него весь текст, но наметки определённо есть».



Tony также подтвердил, что группа уже находилась в студии и записывала новый материал:



«Мы по сути закончили работу над "Crooked Teeth", и в начале года отменился тур, так что... Мы не могли взять и сразу всё расписать, это требовало времени. Так что мы подумали: "Лучше посвятим это время созидательной деятельности с нашими продюсерами Nick'ом и Colin'ом". Так что мы оказались в студии почти сразу по окончании работ над последней пластинкой и сделали пять или шесть новых тем в демо-варианте».



















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