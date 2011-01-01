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STEVEN TYLER выступит уже в октябре Вокалист AEROSMITH STEVEN TYLER вернется на сцену 21 октября и выступит на концерте для David Foster Foundation 30th Anniversary Miracle Gala and Concert в Vancouver, British Columbia, Canada's Rogers Arena. Хэдлайнером шоу станет David Foster, который уже три десятилетия помогает канадским семьям. Среди выступающих уже заявлены Tyler, Jay Leno, Robin Thicke, THE TENORS, Matteo Bocelli и Laura Bretan. Стоимость билетов — от 49 канадских долларов.







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