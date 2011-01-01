Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DEEP PURPLE [45]
*На MARILYN MANSON упала декорация [37]
*Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY [27]
*Лидер SEPULTURA о возрождении классического состава [21]
*JUDAS PRIEST, RAGE AGAINST THE MACHINE, BON JOVI попали в лист номинан... [16]
*
[= ||| все новости группы



*Steven Tyler*



6 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER выступит уже в октябре

10 апр 2017 : 		 Видео с выступления STEVEN TYLER

7 фев 2017 : 		 STEVEN TYLER продал суперкар за 800 000 долларов

20 янв 2017 : 		 STEVEN TYLER выступил на вечернке у KURT'a BUSCH'a

10 ноя 2016 : 		 STEVEN TYLER в 'PBR Finals Week'

27 окт 2016 : 		 Редкая машина STEVEN TYLER уйдет с аукциона

27 июл 2016 : 		 Дебют STEVEN TYLER стал первым

15 июл 2016 : 		 Песню STEVEN TYLER выбрали в качестве гимна

15 июл 2016 : 		 STEVEN TYLER снялся в фильме

12 июл 2016 : 		 STEVEN TYLER исполнил песни AEROSMITH, BEATLES

28 июн 2016 : 		 STEVEN TYLER пятнадцать раз "оргазмирует на весь мир"

27 июн 2016 : 		 Новая песня STEVEN TYLER

25 июн 2016 : 		 STEVEN TYLER в программе 'Today'

9 июн 2016 : 		 STEVEN TYLER выпустит альбом в июле

24 май 2016 : 		 STEVEN TYLER расскажет о забавах сусликов на канале DISCOVERY

10 май 2016 : 		 STEVEN TYLER: «Я думаю, Принс умер, чтобы я мог жить»

5 май 2016 : 		 Видео с выступления STEVEN TYLER

25 апр 2016 : 		 STEVEN TYLER скорбит по Принсу

4 мар 2016 : 		 STEVEN TYLER ответил на комментарии JOE PERRY

16 фев 2016 : 		 JOE PERRY об увлечении STEVEN'а TYLER'a кантри

14 фев 2016 : 		 STEVEN TYLER играет кантри

23 янв 2016 : 		 Новая песня STEVEN TYLER

5 янв 2016 : 		 STEVEN TYLER выпустит новый сингл в январе

20 окт 2015 : 		 STEVEN TYLER хочет, чтобы Дональд Трамп уважал права музыкантов

14 окт 2015 : 		 Дональд Трамп ответил вокалисту AEROSMITH

12 окт 2015 : 		 STEVEN TYLER против использования Дональдом Трампом музыки AEROSMITH

27 сен 2015 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к TAYLOR SWIFT

25 сен 2015 : 		 STEVEN TYLER в сериале «Нэшвилл»

24 сен 2015 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к THE CADILLAC THREE

11 сен 2015 : 		 Сольный альбом STEVEN'a TYLER'a появится в следующем году

1 сен 2015 : 		 STEVEN TYLER и Joe Perry создадут музыку для "The SpongeBob Musical"

3 июл 2015 : 		 Новое видео STEVEN TYLER

15 июн 2015 : 		 STEVEN TYLER сообщил, что участники AEROSMITH не очень довольны его сольной работой

15 май 2015 : 		 STEVEN TYLER в 'American Idol'

13 май 2015 : 		 Новый сингл STEVEN TYLER

1 май 2015 : 		 STEVEN TYLER выпустит сингл в мае

13 апр 2015 : 		 STEVEN TYLER выпустит сольный кантри-альбом на Dot Records

3 апр 2015 : 		 STEVEN TYLER подтвердил работу над кантри-альбомом

15 мар 2015 : 		 STEVEN TYLER выпустит кантри-альбом

28 фев 2015 : 		 STEVEN TYLER записал песню AEROSMITH для саундтрека

13 дек 2014 : 		 STEVEN TYLER и NUNO BETTENCOURT выступили вместе

12 дек 2014 : 		 STEVEN TYLER и NUNO BETTENCOURT исполнили "Back In The Saddle"

10 дек 2014 : 		 NUNO BETTENCOURT выступит со STEVEN'ом TYLER'ом

6 окт 2014 : 		 STEVEN TYLER будет работать над сольным альбомом в Нэшвилле

21 авг 2014 : 		 STEVEN TYLER записал трек для "Города Грехов 2"

25 июл 2014 : 		 Вокалист AEROSMITH выпустил собственные очки

19 ноя 2013 : 		 STEVEN TYLER хочет работать с RICK'ом RUBIN'ом

11 ноя 2013 : 		 STEVEN TYLER спел на конкурсе Мисс Вселенная

1 ноя 2013 : 		 STEVEN TYLER продолжает работу над сольником

10 апр 2013 : 		 Новое видео JULIAN LENNON с участием STEVEN'a TYLER'a

11 фев 2013 : 		 В Гавайском Сенате обсуждается «Акт STEVEN'а TYLER'а», защищающий частную жизнь знаменитостей

14 янв 2013 : 		 STEVEN TYLER расстался с невестой

20 янв 2012 : 		 STEVEN TYLER и CARRIE UNDERWOOD в 'CMT Crossroads'

3 янв 2012 : 		 STEVEN TYLER исполнил классику AEROSMITH вместе с группой ALICE's COOPER'a

2 янв 2012 : 		 STEVEN TYLER исполнил классику THE BEATLES вместе с ALICE COOPER

31 дек 2011 : 		 STEVEN TYLER женится

7 июн 2011 : 		 CHAKA KHAN вместе со STEVEN’ом TYLER’ом (AEROSMITH) запишет кавер LED ZEPPELIN

26 май 2011 : 		 STEVEN TYLER и участники STONE TEMPLE PILOTS в 'American Idol'

13 май 2011 : 		 Новое видео STEVEN'a TYLER'a

13 май 2011 : 		 STEVEN TYLER сотрудничает с JOHNNY DEPP'ом

12 май 2011 : 		 STEVEN TYLER о своём сингле

10 май 2011 : 		 Новая песня STEVEN'a TYLER'a

28 апр 2011 : 		 Семпл нового сингла STEVEN'a TYLER'a

| - |
|||| сегодня

STEVEN TYLER выступит уже в октябре

*
zoom
*
* *
Вокалист AEROSMITH STEVEN TYLER вернется на сцену 21 октября и выступит на концерте для David Foster Foundation 30th Anniversary Miracle Gala and Concert в Vancouver, British Columbia, Canada's Rogers Arena. Хэдлайнером шоу станет David Foster, который уже три десятилетия помогает канадским семьям. Среди выступающих уже заявлены Tyler, Jay Leno, Robin Thicke, THE TENORS, Matteo Bocelli и Laura Bretan. Стоимость билетов — от 49 канадских долларов.

STEVEN TYLER To Return To Stage At 'David Foster Foundation 30th Anniversary Miracle Gala And Concert'



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 165

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Alestorm Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом