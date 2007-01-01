Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео DEEP PURPLE [45]
*На MARILYN MANSON упала декорация [37]
*Подробности о новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY [27]
*Лидер SEPULTURA о возрождении классического состава [21]
*JUDAS PRIEST, RAGE AGAINST THE MACHINE, BON JOVI попали в лист номинан... [16]
*
[= ||| все новости группы



*H.I.M.*



6 окт 2017 : 		 MICHAEL NIGHT выступят на разогреве у H.I.M.

6 мар 2017 : 		 H.I.M. объявили о прощальном турне

4 дек 2016 : 		 Вокалист H.I.M. в новом сингле бывшего гитариста HANOI ROCKS

14 апр 2016 : 		 Вокалист H.I.M. записал кавер-версию ABBA: Видео

17 мар 2016 : 		 Вокалист H.I.M. записал кавер-версию ABBA

29 дек 2015 : 		 Видео с выступления H.I.M.

17 авг 2015 : 		 Вокалист H.I.M. о новом альбоме

26 июл 2015 : 		 H.I.M. нашли ударника

28 янв 2015 : 		 Барабанщик GAS LIPSTICK ушёл из H.I.M.

12 янв 2015 : 		 Видео с выступления проекта вокалиста H.I.M.

14 дек 2014 : 		 H.I.M. начнут писать новые песни в следующем году

16 сен 2014 : 		 Бокс-сет H.I.M. выйдет в ноябре

28 фев 2014 : 		 H.I.M. ограбили в Австралии

3 сен 2013 : 		 Новое видео H.I.M.

6 май 2013 : 		 Новое видео H.I.M.

5 май 2013 : 		 У вокалиста H.I.M. "тяжелая астма"

15 апр 2013 : 		 Новое видео H.I.M.

5 апр 2013 : 		 Новая песня H.I.M.

27 мар 2013 : 		 Новый цветной винил H.I.M.

19 мар 2013 : 		 Новая песня H.I.M.

19 мар 2013 : 		 Фрагмент новой песни H.I.M.

13 мар 2013 : 		 Трейлер специального издания нового альбома H.I.M.

25 фев 2013 : 		 Трек-лист нового альбома H.I.M.

24 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома H.I.M.

15 фев 2013 : 		 Новый альбом H.I.M. можно будет приобрести в специальном издании от Metal Hammer

14 фев 2013 : 		 Детали нового альбома H.I.M.

27 дек 2012 : 		 H.I.M. исполнили новую песню

5 ноя 2012 : 		 Вокалист H.I.M.: "Новый альбом звучит как ROY ORBISON с METALLICA"

19 окт 2012 : 		 Новое видео H.I.M.

19 сен 2012 : 		 Детали HELLDONE 2012

10 сен 2012 : 		 Выход нового сингла H.I.M. перенесен

7 сен 2012 : 		 Новый сингл H.I.M.

23 авг 2012 : 		 Обложка нового сборника H.I.M.

18 авг 2012 : 		 Новый сборник H.I.M.

14 сен 2011 : 		 HIM работают над новым материалом

13 ноя 2010 : 		 Сборник ремиксов H.I.M.

18 авг 2010 : 		 Гитарист H.I.M. обручился с дочкой TONY IOMMI

24 апр 2010 : 		 Фронтмен HIM: «Никто больше не покупает диски»

23 мар 2010 : 		 Новое видео H.I.M.

6 фев 2010 : 		 Новый альбом H.I.M. доступен для прослушивания

27 янв 2010 : 		 Новая песня H.I.M.

25 янв 2010 : 		 Еще один клип от H.I.M.

8 янв 2010 : 		 Новое видео H.I.M.

30 дек 2009 : 		 H.I.M. исполнили три новых песни

4 дек 2009 : 		 Новый сингл H.I.M. доступен для прослушивания

2 дек 2009 : 		 Семпл новой песни H.I.M.

23 ноя 2009 : 		 Дата выхода нового альбома H.I.M.

11 июн 2009 : 		 HIM отправятся в студию в августе

25 мар 2008 : 		 HIM: выход DVD откладывается

8 мар 2008 : 		 HIM: трек-лист "Digital Versatile Doom"

29 фев 2008 : 		 HIM: подробности о новом DVD

31 янв 2008 : 		 H.I.M. выпустят в марте CD/DVD "Live At The Orpheum Theatre"

30 ноя 2007 : 		 H.I.M.: видео в сети

8 ноя 2007 : 		 HIM запишут концерт в Лос-Анджелесе на DVD

25 окт 2007 : 		 HIM: Фронтмена группы побила его бывшая девушка

22 окт 2007 : 		 Фронтмэн H.I.M. запишет саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде

17 авг 2007 : 		 HIM: струнный трибьют в сентябре

17 июл 2007 : 		 H.I.M. : обложка 'Venus Doom'

30 июн 2007 : 		 Новая песня от H.I.M.

12 июн 2007 : 		 Новая песня H.I.M. войдет в саундтрек к фильму 'Трансформеры'

7 июн 2007 : 		 H.I.M.: объявлена официальная дата релиза 'Venus Doom'

1 июн 2007 : 		 H.I.M.: Объявлена новая дата выхода альбома 'Venus Doom'

22 май 2007 : 		 Вокалист H.I.M. в гостях у MANNA'ы

16 май 2007 : 		 H.I.M.: релиз нового альбома перенесен на сентябрь

9 апр 2007 : 		 H.I.M. : новый альбом будет самым тяжелым в нашей карьере

22 фев 2007 : 		 H.I.M. отправились в студию

17 окт 2006 : 		 H.I.M. выпустят сборник альтернативных ремиксов

28 сен 2006 : 		 H.I.M. выпустят 2 сборника за полгода

29 май 2006 : 		 H.I.M. начнут работу над новым альбомом этим летом

5 дек 2005 : 		 Ville Valo стал жертвой грабежа

26 окт 2005 : 		 H.I.M. за групповую мастурбацию

21 окт 2005 : 		 H.I.M. сняли видео на 'Killing Loneliness'

25 июл 2005 : 		 H.I.M.: появилась обложка сингла 'Wings Of A Butterfly'

16 июл 2005 : 		 Новый альбом H.I.M. - готика + BON JOVI?

14 июн 2005 : 		 H.I.M. новый сингл "Killing Loneliness" выйдет 9 августа

1 июн 2005 : 		 Трек-лист нового альбома H.I.M.?

28 май 2005 : 		 H.I.M. прольют свет в сентябре

| - |
|||| сегодня

MICHAEL NIGHT выступят на разогреве у H.I.M.

*
zoom
*
* *
Американская группа MICHAEL NIGHT выступит на разогреве российских концертов H.I.M., которые пройдут в ноябре этого года:

24 ноября, Санкт-Петербург, ДК Ленсовета
25 ноября, Санкт-Петербург, ДК Ленсовета
26 ноября, Москва, Stadium Live



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



просмотров: 246

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
TesseracT Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом