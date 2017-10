сегодня



Вокалист SOILWORK в новой песне GATHERING OF KINGS "Forever And A Day", новая песня группы GATHERING OF KINGS, в записи которой принимал участие вокалист SOILWORK Björn Strid, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома, выход которого запланирован на следующий год.









