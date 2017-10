все новости группы







Trappist







6 окт 2017 : TRAPPIST на Relapse Records



сегодня



TRAPPIST на Relapse Records Relapse Records объявили о заключении контракта с американской командой TRAPPIST, в состав которой входят Chris Dodge (Infest, Spazz, Despise You, etc.), Phil Vera (Crom, Despise You, -(16)-) и Ryan Harkins (co-owner of popular heavy metal themed burger joint Grill Em’ All, ex-Killed In Action). Выход дебютного альбома состоится весной, а первый сингл, “No More Corporate Beer”, доступен для прослушивания по этому адресу.







+0 -2





просмотров: 152