Видео с текстом от ELVENKING ELVENKING опубликовали официальное видео с текстом на песню “Draugen’s Maelstrom”, которая взята из выходящего десятого ноября на AFM Records альбома "Secrets Of The Magick Grimoire":



1. Invoking The Woodland Spirit

2. Draugen’s Maelstrom

3. The One We Shall Follow

4. The Horned Ghost And The Sorcerer

5. A Grain Of Truth

6. The Wolves Will Be Howling Your Name

7. 3 Ways To Magick

8. Straight Inside Your Winter

9. The Voynich Manuscript

10. Summon The Dawn Light

11. At The Court Of The Wild Hunt

12. A Cloak Of Dusk



Digipack bonus:

13. Petalstorm

14. The Open Breach

15. Jigsaw Puzzle (2010 Version)

16. Skywards (2008 Version)











