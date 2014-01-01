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*Sweet & Lynch*



6 окт 2017 : 		 EPK от SWEET & LYNCH

22 сен 2017 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

25 авг 2017 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

28 июл 2017 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

26 июл 2017 : 		 Новый альбом SWEET & LYNCH выйдет осенью

13 мар 2017 : 		 Новый альбом SWEET & LYNCH выйдет осенью

19 авг 2015 : 		 Вокалист STRYPER подтвердил работу над новым альбомом SWEET & LYNCH

22 янв 2015 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

2 дек 2014 : 		 Новое видео SWEET & LYNCH

25 ноя 2014 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

19 ноя 2014 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

11 ноя 2014 : 		 EPK от SWEET & LYNCH

1 ноя 2014 : 		 Новая песня SWEET & LYNCH

10 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SWEET/LYNCH

13 авг 2014 : 		 Фрагмент новой песни SWEET/LYNCH

26 июл 2014 : 		 Фрагмент новой песни SWEET/LYNCH

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EPK от SWEET & LYNCH

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Электронная открытка к новому релизу SWEET & LYNCH, "Unified", выходящему десятого ноября, доступна ниже.

SWEET & LYNCH Featuring MICHAEL SWEET, GEORGE LYNCH: EPK For 'Unified' Album














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