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Первый альбом IRON MAIDEN мог звучать как QUEEN Бывший гитарист IRON MAIDEN Dennis Stratton рассказал о том, что первый альбом группы мог быть похож по звучанию на QUEEN:



«Я взял "Phantom of The Opera", отличную тему в своей основе и добавил множество гитар и фальцет-вокала к тому, что было. Звукорежиссёр помог мне с наложениями, и когда мы проиграли итоговый вариант, всё звучало как QUEEN. Я подумал, что это просто фантастика. Но когда мы слушали эту тему, пришёл Rod Smallwood. Я не знал, что он зашёл, и в конце песни он сказал: "Тебе надо от всего этого избавиться. Всё звучит как грёбаный QUEEN". Так что я не сделал этот вариант. Мне по-прежнему импонирует помпезность и размах этой песни, и я в один прекрасный день хотел бы всё сделать. Знаю, что было бы круто».



Dennis был в составе меньше года, однако внёс важный вклад в создание первого альбома:



«Rod не любил ту музыку, что я слушал. В своём номере в туре я слушал Coverdale'a или что-то из EAGLES, или George'a Benson'a, и Rod бесился от этого. "Если кто-то узнает, что ты слушаешь такое..." Но как можно слушать MOTÖRHEAD 24 часа в сутки? Ты ж сдохнешь!»















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