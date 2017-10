7 окт 2017



Переиздание HELLYEAH выйдет с DVD 27 октября Eleven Seven Music выпустят CD/DVD Best Buy версию последнего альбома HELLYEAH "Unden!able", в которую войдет снятый фанатами концерт "We're All In This Together". Цифровой вариант релиза будет содержать аудиодорожку концерта.















