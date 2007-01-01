7 окт 2017



Новое видео TARJA "O Come, O Come, Emmanuel", новое видео TARJA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "From Spirits And Ghosts (Score For A Dark Christmas)", выход которого намечен на 17 ноября.



















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