7 окт 2017



GEOFF TATE 's OPERATION: MINDCRIME выйдет зимой Группа OPERATION: MINDCRIME, в состав которой входит бывший вокалист QUEENSRŸCHE Geoff Tate, выпустит финальную часть трилогии, получившую название "The New Reality", первого декабря на Frontiers Music Srl.







+1 -1





просмотров: 421

