Вокалист MANOWAR о прощальном туре

В ходе визита в программу "Outdoor Adventures With Jayson" вокалист MANOWAR Lou Marullo (настоящее имя Eric'a Adams'a) рассказал о финальных гастролях группы:
«Да, всё так, у нас будет финальный тур. Насколько я знаю, всё начнется в ноябре в Скандинавии. Потом мы едем в Германию в декабре. На Рождество я лечу домой, где-то числа 18. И не знаю, что там будет дальше. Но он точно продолжится, я просто не знаю, где это будет. Так что с нетерпением жду».
63-летний вокалист заметил, что это своего рода «уловка 22» с осознанием, что он больше не будет исполнять песни MANOWAR:
«Мне будет не хватать больших площадок — конечно, да — но всё хорошее когда-то обязательно заканчивается».
Относительно планов на будущее Lou сказал:
«MANOWAR приняли решение завершить карьеру, и кто знает, что там будет дальше. Я могу продолжить петь. Могу чаще брать свой лук и зависать в лесах. Посмотрим. Будущее не определено».
Fixxxer
serb
decided
в Россию надеюсь заглянут, на прощание?
Alex_Stein
Фух, я думал что-то пропустил.
Всегда был Эрик Адамс и почему то я думал он моложе.
Время...
Не ставь, бабка, самовар, к нам не едет Мановар!
Waсhturm
Voin of Valhalla
Gastur
flagofhate
flagofhate
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