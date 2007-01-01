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Вокалист MANOWAR о прощальном туре В ходе визита в программу "Outdoor Adventures With Jayson" вокалист MANOWAR Lou Marullo (настоящее имя Eric'a Adams'a) рассказал о финальных гастролях группы:



«Да, всё так, у нас будет финальный тур. Насколько я знаю, всё начнется в ноябре в Скандинавии. Потом мы едем в Германию в декабре. На Рождество я лечу домой, где-то числа 18. И не знаю, что там будет дальше. Но он точно продолжится, я просто не знаю, где это будет. Так что с нетерпением жду».



63-летний вокалист заметил, что это своего рода «уловка 22» с осознанием, что он больше не будет исполнять песни MANOWAR:



«Мне будет не хватать больших площадок — конечно, да — но всё хорошее когда-то обязательно заканчивается».



Относительно планов на будущее Lou сказал:



«MANOWAR приняли решение завершить карьеру, и кто знает, что там будет дальше. Я могу продолжить петь. Могу чаще брать свой лук и зависать в лесах. Посмотрим. Будущее не определено».















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