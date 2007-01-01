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*Manowar*



9 окт 2017 : 		 Вокалист MANOWAR о прощальном туре

21 июл 2017 : 		 MANOWAR исполняют гимн Болгарии

8 окт 2016 : 		 Концертное видео MANOWAR

25 май 2016 : 		 MANOWAR готовы сказать «прощай»

8 фев 2016 : 		 Басист MANOWAR о Лемми

25 янв 2016 : 		 Видео с выступления MANOWAR

6 дек 2015 : 		 Новое видео MANOWAR

4 дек 2015 : 		 Концертное видео MANOWAR

6 сен 2014 : 		 MANOWAR возвращаются в студию

12 мар 2014 : 		 Лучшие моменты из тура MANOWAR по США

15 янв 2014 : 		 Обложка нового релиза MANOWAR

21 дек 2013 : 		 Новый релиз MANOWAR выйдет в феврале

18 ноя 2013 : 		 Фрагмент нового трека MANOWAR

8 ноя 2013 : 		 MANOWAR объединили усилия с HAMILTON'ом STERLING'ом

28 окт 2013 : 		 MANOWAR объявили о проведении собственного фестиваля в Финляндии

29 июл 2013 : 		 MANOWAR перезаписывают "Kings Of Metal"

28 июл 2013 : 		 MANOWAR вновь в студии

5 июл 2013 : 		 Семплы концертного ЕР MANOWAR

2 июл 2013 : 		 Басист MANOWAR о переиздании альбома 'Warriors Of The World'

29 июн 2013 : 		 Семпл концертного ЕР MANOWAR

18 июн 2013 : 		 MANOWAR выпустят концертный миньон

5 июн 2013 : 		 Переиздание MANOWAR "Warriors Of The World" выйдет в июне

16 май 2013 : 		 Юбилейное издание "Warriors Of The World" MANOWAR

13 апр 2013 : 		 MANOWAR планируют выпуск концертного альбома

20 мар 2013 : 		 Басист MANOWAR о музыке коллектива

22 янв 2013 : 		 MANOWAR вновь приедут в Россию

13 янв 2013 : 		 MANOWAR выпустили юбилейное издание альбома "Warriors Of The World"

7 ноя 2012 : 		 Винил последнего альбома MANOWAR выйдет в январе

31 окт 2012 : 		 MANOWAR на немецком ТВ

13 окт 2012 : 		 MANOWAR отменили два концерта в Испании

11 окт 2012 : 		 MANOWAR открыли новый тур

8 окт 2012 : 		 Финальная обложка нового альбома MANOWAR

29 сен 2012 : 		 MANOWAR и Hi-Rez Studios работают над игрой Smite

14 сен 2012 : 		 Выход нового альбома MANOWAR отложен

8 сен 2012 : 		 Превью обложки нового альбома MANOWAR

5 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома MANOWAR

17 авг 2012 : 		 Новый альбом MANOWAR выйдет на CD в следующем месяце

18 июл 2012 : 		 MANOWAR анонсировали работу в новом фильме с Жаном-Клодом Ван Даммом

14 июл 2012 : 		 Басист MANOWAR поддержал кампанию по проблеме с бродячими собаками в Софии

10 июл 2012 : 		 Первые даты нового тура MANOWAR

18 июн 2012 : 		 MANOWAR выступили на OST FEST

13 июн 2012 : 		 Обложка нового альбома MANOWAR-Hammer Edition

1 июн 2012 : 		 Новый альбом MANOWAR появится в магазинах в сентябре

11 май 2012 : 		 Название нового альбома MANOWAR

6 май 2012 : 		 Песня MANOWAR в фильме 'El Gringo'

21 апр 2012 : 		 Фрагмент нового трека MANOWAR

24 мар 2012 : 		 Первые пробы нового альбома MANOWAR

18 мар 2012 : 		 Басист MANOWAR: "Мы постоянно живём во имя тру-металла"

17 мар 2012 : 		 Новый альбом MANOWAR выйдет в июне

12 мар 2012 : 		 MANOWAR ответили на вопросы

23 дек 2011 : 		 Басист MANOWAR об отмене выступления на фестивале Getaway

27 июл 2011 : 		 MANOWAR представляют специальное издание “Battle Hymns MMXI”

15 апр 2011 : 		 Басист MANOWAR: «SCOTT COLUMBUS был нашим братом и вашим собратом по металлу»

5 апр 2011 : 		 MANOWAR о SCOTT'e COLUMBUS'e

5 апр 2011 : 		 Умер бывший барабанщик MANOWAR

28 фев 2011 : 		 MANOWAR вернутся в студию в апреле

10 дек 2010 : 		 Винил MANOWAR "Battle Hymns 2011" за 200$

25 ноя 2010 : 		 Два новых семпла MANOWAR

23 ноя 2010 : 		 Четыре семпла от MANOWAR

20 ноя 2010 : 		 Новый вариант "Manоwar" MANOWAR

9 ноя 2010 : 		 Басист MANOWAR о новом альбоме

9 ноя 2010 : 		 Дата выхода нового релиза MANOWAR

2 ноя 2010 : 		 Детали нового релиза MANOWAR

29 окт 2010 : 		 CHRISTOPHER LEE на альбоме MANOWAR

27 окт 2010 : 		 MANOWAR перезаписывают "Battle Hymns"

20 авг 2010 : 		 Репродукции MANOWAR доступны для приобретения

13 авг 2010 : 		 MANOWAR исполнили песню в честь DIO

21 июн 2010 : 		 Вокалист MANOWAR: RONNIE JAMES DIO был «первым богом металла»

21 июн 2010 : 		 Режиссер MANOWAR защищает группы, принявшие участие в трибьюте DIO

16 июн 2010 : 		 Детали трибьюта DIO от MANOWAR

15 июн 2010 : 		 Семпл с нового трека MANOWAR

31 май 2010 : 		 MANOWAR выпустят трибьют-CD DIO

14 май 2010 : 		 Фотоагент подала в суд на управляющую компанию MANOWAR

5 фев 2010 : 		 MANOWAR благодарят поклонников

25 дек 2009 : 		 Песня MANOWAR на русском

23 ноя 2009 : 		 Превью нового DVD MANOWAR

12 ноя 2009 : 		 MANOWAR подтвердили участие на Global East Open Air 2010

11 сен 2009 : 		 Новый DVD MANOWAR выйдет осенью

16 июн 2009 : 		 Опубликована обложка нового миньона MANOWAR

10 июн 2009 : 		 MANOWAR в Москве

1 май 2009 : 		 MANOWAR представят проект "The Asgard Saga" на фестивале MAGIC CIRCLE

13 апр 2009 : 		 MANOWAR записывают новую песню на 15 языках

11 апр 2009 : 		 MANOWAR воспользуются услугами первого барабанщика

8 июл 2008 : 		 MANOWAR побили свой рекорд по длительности выступления

27 дек 2007 : 		 Рождественская песня от MANOWAR в сети

27 дек 2007 : 		 Видео-поздравление от MANOWAR

19 дек 2007 : 		 MANOWAR выпустили специальные презервативы ''Защита Воина"

18 ноя 2007 : 		 MANOWAR: "$117 за билет - это дешево!"

11 ноя 2007 : 		 Барабанщик MANOWAR работает над сольным альбомом

7 ноя 2007 : 		 MANOWAR выступят на фестивале MAGIC CIRCLE

14 июн 2007 : 		 Опубликован трек-лист нового концертного альбома MANOWAR

31 май 2007 : 		 Новый альбом MANOWAR

6 апр 2007 : 		 Видеоклип MANOWAR "Die For Metal" в сети

31 мар 2007 : 		 Концерт MANOWAR в Москве состоится

18 фев 2007 : 		 MANOWAR : виртуальный релиз альбома "Gods of War"

13 фев 2007 : 		 MANOWAR открыли интернет-дневник

6 фев 2007 : 		 Объявлен трек-лист нового альбома MANOWAR

16 янв 2007 : 		 Подробности о новом альбоме MANOWAR

23 дек 2006 : 		 MANOWAR анонсировали даты выхода нового альбома

27 ноя 2006 : 		 Подробности о DVD MANOWAR "The Day The Earth Shook - The Absolute Power"

29 авг 2006 : 		 MANOWAR: EP 'The Sons Of Odin' в октябре

3 авг 2006 : 		 Новый сингл MANOWAR выйдет в октябре

9 май 2006 : 		 Фронтмен MANOWAR выпустит DVD фильм о дикой природе

29 янв 2006 : 		 Гитарист MANOWAR попал в аварию на мотоцикле

24 янв 2006 : 		 MANOWAR выпускают сингл и альбом

11 май 2002 : 		 Manowar - в немецких чартах.

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Вокалист MANOWAR о прощальном туре

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В ходе визита в программу "Outdoor Adventures With Jayson" вокалист MANOWAR Lou Marullo (настоящее имя Eric'a Adams'a) рассказал о финальных гастролях группы:

«Да, всё так, у нас будет финальный тур. Насколько я знаю, всё начнется в ноябре в Скандинавии. Потом мы едем в Германию в декабре. На Рождество я лечу домой, где-то числа 18. И не знаю, что там будет дальше. Но он точно продолжится, я просто не знаю, где это будет. Так что с нетерпением жду».

63-летний вокалист заметил, что это своего рода «уловка 22» с осознанием, что он больше не будет исполнять песни MANOWAR:

«Мне будет не хватать больших площадок — конечно, да — но всё хорошее когда-то обязательно заканчивается».

Относительно планов на будущее Lou сказал:

«MANOWAR приняли решение завершить карьеру, и кто знает, что там будет дальше. Я могу продолжить петь. Могу чаще брать свой лук и зависать в лесах. Посмотрим. Будущее не определено».

ERIC ADAMS On MANOWAR






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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Fixxxer
9 окт 2017, 11:29		Тур продлиться года три... Не меньше. А там и новый альбом подоспеет.

serb
9 окт 2017, 11:33		Я всегда знал, что вокалиста Мановар зовут Эрик Адамс, теперь знаю что это псевдоним

decided
9 окт 2017, 11:52		мля, кто такой Lou Marullo ? это репортер ?
в Россию надеюсь заглянут, на прощание?

Alex_Stein
9 окт 2017, 12:11		Eric Adams (born Louis Marullo, July 12, 1954)

Фух, я думал что-то пропустил.
Всегда был Эрик Адамс и почему то я думал он моложе.
Время...

Не ставь, бабка, самовар, к нам не едет Мановар!

Waсhturm
9 окт 2017, 12:14		Пусть Лу бегает с луком дальше.........бля детство в жопе!)

Voin of Valhalla
9 окт 2017, 16:38		Ему уже 63? Ебаные уши

Gastur
9 окт 2017, 18:55		ДеМайо тоже, в общем-то, 63. Они начали уже весьма в нормально возрасте.

flagofhate
9 окт 2017, 19:05		Офигеть! Сколько тогда годков ДиМайо?

flagofhate
9 окт 2017, 19:06		А выглядят на полтинник!


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