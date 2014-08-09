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Редкое концертное видео METALLICA Ранее неопубликованное видео исполнения группой METALLICA композиции "Battery" с выступления в Aichi Kinro Kaikan, Nagoya, Japan, November 17, 1986, доступно для просмотра ниже.































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