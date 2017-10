7 окт 2017



PAPA ROACH выпустили ЕР PAPA ROACH выпустили цифровой ЕР "Live At BBC Radio 1", в который вошли такие треки как "Born For Greatness", "Periscope", "American Dreams" и "Last Resort", записанные в ходе визита в программу BBC Radio 1 "Rock Show".















