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Вокалист JUDAS PRIEST о новом альбоме В ходе недавнего визита в программу "Trunk Nation" у вокалиста JUDAS PRIEST спросили о том, как идёт работа над альбомом:



«Мы почти закончили. Нам нужно сделать последний рывок перед тем, как мы пересечём финишную черту. Он звучит просто монументально. Настолько изумительно всё, мы очень довольны. Мы выпустим этого монстра где-то в начале следующего года, а потом поедем в тур в его поддержку».







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