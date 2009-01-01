8 окт 2017



SCORPIONS отменили тур по США SCORPIONS были вынуждены отменить все оставшиеся выступления тура по США с MEGADETH из-за ларингита Klaus'a Maine. В настоящий момент он находится у лучшего специалиста в Лос-Анджелесе и ему необходим покой, в противном случае при продолжении выступлений он мог вовсе лишиться голоса.



«Мы искренне ненавидим разочаровывать наших поклонников и надеемся, что совсем скоро вернемся в Америку, но сейчас у нас не осталось иного выбора кроме как отменить шоу».



Возврат денег за билеты будет осуществляться в местах покупки.















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